Forum sur le développement durable: Plaidoyer pour une croissance inclusive en Afrique

Le Forum régional africain pour le développement durable (FRADD 2017), qui a clos ses travaux vendredi soir à Addis-Abeba, a plaidé en faveur d’une croissance inclusive et durable en Afrique et de la mise en œuvre des objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063.

Les participants à cette rencontre ont ainsi examiné et adopté des messages clés finalisés par le secrétariat du Forum avec l’assistance des présidents des groupes parallèles comme contribution collective de l’Afrique à la réunion de 2017 du Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FHDD 2017), prévu en juillet prochain à New York.

Ces messages convenus sur le thème principal et les thèmes subsidiaires de la troisième session du FRADD portent sur plusieurs sujets qui touchent le continent africain partant des questions économiques et sociales à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques aux niveaux national, régional et mondial, en vue de la réalisation des objectifs du Programme de développement durable (OPDD) à l’horizon 2030 et des aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Le Programme 2030 et l’Agenda 2063 appellent à un changement fondamental audacieux pour une société plus juste, plus inclusive, plus saine, plus prospère et plus résiliente qui exploite de manière durable les ressources naturelles et crée des opportunités pour tous.

Le succès de la mise en œuvre des deux programmes qui traduirait l’engagement pris pour éradiquer la pauvreté, éliminer la faim et parvenir à la prospérité commune exige une architecture institutionnelle efficace pour une approche intégrée et coordonnée, et un engagement multipartite dans le règlement des problèmes, l’élaboration des politiques, la planification et la mise en œuvre, soutiennent les participants au Forum, notant que la réalisation des OPDD et l’élimination de la pauvreté en Afrique exigera une transformation structurelle accélérée et inclusive grâce à la diversification économique et à l’accélération de l’industrie.

Pour que l’Afrique puisse exploiter son dividende démographique, les participants estiment que la croissance doit être durablement élevée pour créer suffisamment d’emplois et absorber l’augmentation de la population en âge de travailler. Elle doit être inclusive pour élargir les choix et créer des moyens de subsistance pour tous, en particulier les femmes et les jeunes, et parvenir à des améliorations substantielles et générales du bien-être humain.

Par ailleurs, ils ont appelé à ce que les investissements dans une éducation de qualité et le développement des compétences doivent être accrus et la paix, la stabilité et l’efficacité des institutions encouragées. Et de noter que l’élargissement des programmes de protection sociale et le ciblage des programmes appropriés pour les pauvres et les plus vulnérables, tout comme le développement des compétences appropriées grâce à une éducation de qualité, la formation technique et professionnelle et le développement des entreprises, peuvent davantage réduire la pauvreté en Afrique.

L’Afrique devrait en outre renforcer les partenariats dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour mobiliser des ressources pour le financement de projets, insiste-t-on, notant toutefois que la faiblesse des systèmes de données et l’insuffisance de données dans certains Etats membres posent de sérieux problèmes de suivi et d’évaluation efficaces des progrès accomplis dans l’élimination de la pauvreté.

Sur la question de la sécurité alimentaire en Afrique, les participants ont insisté sur la nécessité d’éviter la fragmentation des financements et des interventions, de renforcer les systèmes de santé et d’assurer l’efficacité des réponses multisectorielles, d’apporter des financements adéquats et résoudre le problème de l’inégalité d’accès à des services efficaces.

Et de noter que la faiblesse des systèmes de données et l’absence de données, dans certains États membres, sur la démographie et certains indicateurs de santé posent de sérieux défis pour le suivi et l’évaluation des progrès.

Le Forum régional africain pour le développement durable a ouvert ses travaux, jeudi au Centre de Conférence des Nations Unies à Addis-Abeba, sous le thème « Assurer une croissance inclusive et durable et une prospérité pour tous », avec la participation notamment de représentants d’Etats membres de la CEA, des agences onusiennes, des organisations professionnelles et industrielles, de la société civile, et des experts de haut niveau.

© CAMERPOST avec APA