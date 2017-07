Forces de défenses : Paul Biya met 6 Généraux à la retraite

Le Président Camerounais a signé le 29 juin 2017, un décret portant nomination de 11 nouveaux Généraux dans les forces armées camerounaises. Le même décret envoi 6 figures marquantes de l’armée à la retraite.

Ils sont 6 Généraux qui devront désormais faire valoir leurs droits dans la réserve de l’armée camerounaise. Il s’agit de Laurent Anguand ; Benoit Asso Emane ; Simon pierre Dagafounanssou ; pierre Samobo ; isidore Obama et René Youmba. Ils ont tous été admis à la deuxième section de l’armée en termes clairs ils prennent leur retraite. La retraite au sein de l’armée Camerounaise notamment pour les officiers Généraux est plutôt douce et dorée. Ceux-ci conservent plusieurs de leurs avantages, aussi bien pour ce qui est de leur rémunérations que pour ce pour les avantages liés au grade à l’instar d’un logement, d’un véhicule ou encore d’un porte fanion…

11 Nouveaux Généraux entrent en fonction

Le décret signé par le Chef de l’Etat Camerounais porte en outre l’élévation de 11 colonels au grade de Généraux dans divers corps de l’armée six à la Gendarmerie, quatre dans l’Armée de Terre et un de l’Armée de l’Air. C’est l’un des plus grands mouvements au sommet de l’armée. Dans un secteur marqué par un immobilisme et un statu quo impressionnants, il devenait urgent de procéder à quelques ajustements suite entre autre au décès de certains Généraux dont Jacob Kodji, Douala Massango ; Mohamadou Amadicko…le redéploiement dans le haut commandement obéit aussi à une logique de redynamisation des effectifs afin de mieux répondre aux diverses menaces sécuritaires avec en pole position la lutte contre le terrorisme. Il importe en outre de rappeler que ces nominations et redéploiement arrivent dans un contexte marqué par divers mouvements d’humeurs et grognes au sein de la troupe.

Ce mouvement porte au nombre de 41 l’ensemble des officiers généraux dans les rangs de l’armée camerounaise.

© CAMERPOST – Par Hakim ABDELKADER