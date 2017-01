Football : Samuel Eto’o courtisé en France

L’attaquant camerounais a été approché par Lille qui s’apprête à avoir un nouveau propriétaire, nourri d’un projet ambitieux.

Samuel Eto’o n’a jamais caché son désir d’évoluer en ligue 1. Surtout pour son club de cœur, le Paris Saint Germain. Le camerounais pourrait rejoindre le championnat francais mais dans un autre club. Lille.

Gerard Lopez, milliardaire hispano-luxembourgois, en passe d’officialiser le rachat du club ce vendredi, nourri déjà un projet ambitieux pour l’équipe. L’un de ses objectifs est d’avoir une tête d’affiche. Celui qui n’est pas parvenu prendre les rênes du Rc Lens en 2013 et récemment Marseille a jeté son dévolu sur l’ancien joueur du Fc Bracelone.

Selon Francefootball, l’ancien capitaine des lions indomptables a été contacté à plusieurs reprises au téléphone, par la direction lilloise pour lui vendre le nouveau projet du LOSC. Toujours selon la même source le joueur âgé de 35 ans s’est plutôt montré ouvert. Mais Rien de plus.

Samuel Eto’o Fils évolue depuis un an et demi à Antalyaspor, en super lig, championnat de première division Turque. En 44 matchs il a inscrit 25 buts. Avant de débarquer en Turquie, le natif de Nkong a évolué en Angleterre (Chelsea et Everton), en Italie (Inter Milan et Palerme) et en Espagne (Barcelone et Réal Madrid).

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga