Football : Pierre-Emerick Aubameyang meilleur buteur de la Bundesliga

L’attaquant gabonais du Borussia Dotmund, Pierre-Emerick Aubameyang, a réussi la performance de terminer meilleur buteur du championnat national d’Allemagne de football (Bundesliga) à la l’issue de la saison 2016-2017 qui a pris fin samedi, avec 31 réalisations.

Au coude à coude avec Robert Lewandowski avant la 38ème et dernière journée, le meilleur joueur africain 2016, auteur d’un doublé contre le Werder Brême (4-3), a porté son total à 31 réalisations, pour doubler le Polonais (30 buts), resté muet.

Avec ce titre, le Gabonais confirme ses progrès depuis qu’il a rejoint Dortmund il y a quatre saison en provenance de Saint-Etienne (Ligue 1 française). De 13 buts lors de sa première saison en 2013-2014, il a régulièrement amélioré ses statistiques, passant à 16 buts en 2014-2015 et 25 buts en 2015-2016.

Cette saison, il a franchi un palier en atteignant le cap des 31 buts en 32 matches joués en championnat, soit une moyenne d’un peu plus d’un but par match. Aubameyang est le second Africain à remporter ce titre après le Ghanéen Anthony Yeboah, co-meilleur buteur avec l’Eintracht Francfort en 1993 et 1994.

Les performances de l’attaquant gabonais n’ont pas laissé indifférents les grands clubs européens et les riches écuries chinoises. Il a récemment fait l’objet d’une offre de 80 millions d’euros avec un salaire annuel de 50 millions d’euros du club chinois de Tianjin Quanjian. Ce qui ferait d’Aubameyang le footballeur le mieux payé du monde.

En plus des 31 buts marqués en Bundesliga, il a également inscrit 7 buts en 9 matches de Ligue des champions cette saison.

