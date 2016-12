Football féminin : Le Ghana devance le Cameroun au Classement mondial FIFA

Le dernier classement mondial Fifa a été publié le vendredi 23 décembre. Le sommet du tableau africain ne subit aucune modification.

Les super falcons du Nigeria occupent le trente cinquième rang mondial. Les championnes d’Afrique 2016 de football féminin, dominent sans surprise le classement continental. Les identités des autres occupants du podium africain laissent cependant songeur.

Les black queens du Ghana, médaillées de bronze à la Can féminine 2016, vont de la quarante sixième à la quarante cinquième position. Elles occupent la deuxième place au niveau africain, devant les lionnes du Cameroun. Les camerounaises, malgré leur statut de vice-championnes d’Afrique se contentent du troisième rang. Elles restent bloquées au quarante septième rang, depuis le précédent classement publié le 24 juin. La capitaine Christine Mani et ses coéquipières paieraient selon des sources, leur défaite du 12 novembre 2016 en amical, face aux twiga stars de la …Tanzanie (1-2). Une défaite enregistrée à …domicile face au … 116ème mondial ! Il s’agissait du dernier match de préparation des lionnes avant la Can 2016. Les tanzaniennes n’étaient même pas qualifiées pour le tournoi. Du coup elles évoluent de neuf places dans le nouveau classement Fifa. De la quatrième à la dixième position sur le continent africain, l’on retrouve les : Guinée équatoriale (50), Afrique du sud (51), Côte d’Ivoire (60), Algérie (76), Egypte (83), Sénégal (86) et Zimbabwe (88).

Le sommet du classement mondial ne change pas. Les Usa sont en tête, suivis des : Allemagne, France, Canada, Angleterre, Australie, Japon, Suède, Brésil et République de Corée. Le prochain classement mondial de footbal féminin sera publié au mois de mars 2017. La Fifa en propose quatre chaque année, au cours des mois de mars, juin, aout et septembre.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo