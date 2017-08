Football : C’est officiel, Neymar Jr est au Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Neymar Jr. L’attaquant international brésilien a signé, ce jeudi, un contrat de 5 ans en présence des représentants du club et du joueur. Neymar Jr est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022.

Arrivé en provenance du FC Barcelone, le joueur formé à Santos est considéré comme une icône du football mondial, l’un des trois meilleurs joueurs de la planète et le plus brillant apparu au plus haut niveau au cours des cinq dernières années.

A 25 ans, il comptabilise déjà 77 sélections et 52 buts en équipe du Brésil. Capitaine de la Seleçao, Neymar da Silva Santos Junior s’avance comme le leader d’une équipe qui tentera de remporter, en 2018, une sixième Coupe du monde. Sous le maillot auriverde, Neymar Jr a déjà porté son pays jusqu’à un premier titre olympique lors des JO de Rio, en 2016.

Jouissant d’une immense popularité sur tous les continents, Neymar Jr, admiré de tous pour sa technique hors du commun et ses gestes décisifs, a déjà conquis 15 titres avec ses clubs successifs. Son arrivée dans la famille du Paris Saint-Germain confirme, plus que jamais, le projet du club de se hisser au sommet du football mondial.

« Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, a réagi Neymar Jr après la signature de son contrat. Depuis mon arrivée en Europe, ce club est devenu l’un des plus compétitifs et les plus ambitieux. Le plus grand challenge, ce qui m’a motivé à rejoindre mes nouveaux coéquipiers, est d’aider le club à gagner les titres dont ses supporters rêvent. L’ambition du Paris Saint-Germain m’a séduit, autant que la passion et l’énergie qu’il suscite. J’ai passé quatre ans en Europe et je suis prêt à relever le défi. Dès aujourd’hui, je ferai tout pour aider mon équipe à gagner, ouvrir de nouveaux horizons à mon club et donner du bonheur à ses millions de supporters à travers le monde. »

« C’est avec une immense joie et beaucoup de fierté que nous accueillons Neymar Jr au sein du Paris Saint-Germain, s’est réjoui Nasser Al-Khelaïfi, le Président du Paris Saint-Germain. Neymar Jr est aujourd’hui l’un des tout meilleurs du football mondial. Sa culture profonde de la victoire, sa grande force de caractère et son sens du leadership font de lui un très grand joueur. Il va nous apporter une énergie très positive. En six ans, nous avons construit un projet ambitieux qui nous a déjà conduit au plus haut niveau du football national et européen. Aujourd’hui, avec l’arrivée de Neymar Jr, j’ai la conviction que nous allons nous rapprocher, avec le soutien fidèle et fervent de nos fans, de la réalisation de nos plus grands rêves. »

Source : Psg.fr