Football : Les capitaux propres de la CAF estimés 100 millions de dollars

Le montant des capitaux propres de la Confédération africaine de football (CAF) est estimé à100 millions de dollars, annonce l’instance continentale à l’occasion de son 60-ème anniversaire, fêté hier mercredi.

«Depuis 2015, la CAF a franchi le cap symbolique de 100 millions de dollars de capitaux propres », souligne sur son site officiel visité à APA La CAF qui a vu le jour le 8 février 1957 à Khartoum, au Soudan.

La constitution de cette richesse a été rendu possible grâce à «l’amélioration de la valeur commerciale des différentes compétitions de la CAF qui se sont démultipliés également dans le temps», indique la CAF, précisant que «d’une (1) compétition, la Coupe d’Afrique des Nations Total, lancée le 10 février 1957, on en est à onze (11) compétitions aujourd’hui, et plus de 500 matchs organisés chaque année, avec un calendrier maîtrisé et une expertise africaine appréciable, au niveau des standards internationaux en la matière».

La cérémonie de célébration des 60 ans de la CAF se déroulera à Addis-Abeba, en Ethiopie, au siège de l’Union Africaine, en marge de la 39-ème Assemblée générale ordinaire de l’instance prévue en mars prochain.

Au programme de ces activités, il y aura, entre autres, la diffusion d’un documentaire retraçant les 60 ans de la CAF et la tenue d’un symposium sur le thème : «Football et politique en Afrique : interactions, convergences, ruptures. 60 ans d’un mariage de passion et de raison. De la construction de l’idéal panafricaniste à l’impératif de professionnalisation et de modernisation du football Africain. Perspectives d’avenir de la CAF», avise l’instance continentale.

Portée sur les fonts baptismaux le 8 février 1957 à Khartoum, au Soudan, par quatre membres fondateurs (Afrique du Sud, Egypte, Ethiopie et Soudan), la CAF compte aujourd’hui 54 membres.

© CAMERPOST avec © APA