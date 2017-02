Finale CAN 2017 : Ce que le sacre rapportera au vainqueur

Outre le prestige, le vainqueur de la phase finale de la phase finale de la 31èmeCoupe d’Afrique des nations (CAN), au terme de la finale opposant, ce dimanche à Libreville, au Gabon, le Cameroun à l’Egypte, le vainqueur empochera une grosse enveloppe et gagnera aussi le droit de représenter le continent à la Coupe des Confédérations.

Le montant de la prime fixée pour le vainqueur de l’édition 2017 de la CAN a été sensiblement revu à la hausse par la Confédération africaine de football (CAF). Il recevra désormais 4 millions de dollars contre 1,5 millions de dollars, soit une hausse de 166%.

Le finaliste, lui, empochera 2 millions de dollars contre 1 million jusque-là. Le montant de la dotation des autres participants a également connu une importante hausse. Autotal, la CAF va distribuer aux seize équipes participantes 16 millions 400 000 dollars de dotations à l’issue de la compétition contre 10 millions de dollars jusque-là, soit une hausse de 64%.

La hausse des montants des dotations de la CAN s’étend sur la période 2017-2020. Elle est la résultante de la signature de nouveaux accords sur les droits TV et marketing et l’arrivée du groupe pétrolier français Total en qualité de nouveau sponsor officiel du football africain pour les huit prochaines années._

Outre ces retombées financières, le vainqueur de la CAN 2017 représentera l’Afrique à la Coupe des Confédérations prévue du 17 juin au 2 juillet 2017 en Russie.

Il sera logé dans le groupe B en compagnie de la championne du monde en titre, l’Allemagne, du champion de l’Amérique du Sud (Chili) et de la championne de l’Asie (Australie).

Les deux prétendants, le Cameroun (2001 et 2003) et l’Egypte (1999 et 2009), ont déjà pris part à la Coupe des Confédérations, une compétition de la FIFA organisée suivant une périodicité de quatre ans, depuis 1992.

Outre l’équipe nationale du pays hôte du tournoi et l’équipe championne du monde, les champions continentaux des six confédérations de football participent à la compétition.

© CAMERPOST avec APA