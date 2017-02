Finale CAN 2017 – Cameroun vs Egypte : Duel des seules sélections invaincues de la Can

L’invincibilité des deux sélections n’est valable que pour la Can 2017. L’affiche de la finale était toutefois des plus inattendues, à l’entame de la compétition.

Les lions indomptables du Cameroun et les pharaons d’Egypte sont des miraculés. Nul ne s’attendait à ce que les deux sélections fassent des ravages au Gabon. Elles ont éliminé l’un après l’autre, les favoris de la Can, et les ténors actuels du football africain. Mais c’est davantage leur invincibilité qui attire l’attention.

Les hommes de Hugo Broos étaient logés dans le groupe A, en compagnie des Gabon (pays organisateur et de Aubameyang), Burkina Faso (de Bance Aristide) et de la Guinée Bissau. La Guinée Bissau participait pour la première fois au tournoi. Toutefois elle a devancé les chipolopolos zambiens aux éliminatoires. Les lions indomptables connaissent une période de crise depuis 2010. Ils n’ont pas pu prendre part aux Can 2012 et 2013. En 2015 ils sont sortis de la compétition au terme du premier tour. De plus, leur participation à l’édition 2017 s’est déroulée dans un contexte particulier. Nombre de cadres de la sélection ont en effet boudé la convocation du sélectionneur Hugo Broos. Des joueurs de renom ! le pays s’est fait représenter au Gabon par des joueurs dits de seconde zone. Pourtant cette sélection camerounaise a réussi le pari inouï de se qualifier pour la finale, sans concéder la moindre défaite. Elle est également créditée de la seconde meilleure défense du tournoi, avec deux buts concédés avant la finale. Le dernier est intervenu le 18 janvier, lors de la seconde journée du premier tour.

Les pharaons justement sont la sélection la plus titrée du continent, avec sept sacres. Le dernier remonte à l’année 2010. Dès 2011, l’Egypte a connu des troubles sociopolitiques. La vitalité du football égyptien en a pris un coup. Conséquence, les pharaons ont manqué les éditions 2012, 2013 et 2015 de la Can. Comptés parmi les outsiders de la Can 2017, les pharaons ont plutôt déjoué les pronostics. Logés dans le groupe D ils faisaient face à des sélections aguerries, les : Ghana, Mali et Ouganda. Ils se sont hissés contre toute attente au sommet de la poule, avec sept points obtenus sur neuf possibles. Sans concéder le moindre but ! ce n’est que parvenu en ½ finale que Bance Aristide du Burkina Faso a réussi à tromper la vigilance de Essam El Hadary. L’Egypte n’a donc concédé qu’un seul but avant la finale.

La finale de la Can 2017 aura donc été la confrontation des deux meilleures défenses. Si les deux équipes ne sont pas les fournies en attaquants, elles savent très bien se défendre. Chacune des deux sélections a toujours eu cette particularité, en ses meilleurs moments.

