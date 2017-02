États-Unis : Michael Flynn, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a démissionné

Michael Flynn, le conseiller en sécurité nationale du président Donald Trump a démissionné lundi soir après avoir rapporté qu’il avait induit en erreur le vice-président Mike Pence et d’autres responsables au sujet de ses contacts avec la Russie.

Dans une lettre de démission, Flynn a déclaré qu’il a tenu de nombreux appels avec l’ambassadeur de Russie aux États-Unis pendant la transition et a donné des « informations incomplètes » au sujet de ces discussions au vice-président Mike Pence. Le vice-président, s’appuyant apparemment sur des informations de Flynn, avait d’abord déclaré que le conseiller en sécurité nationale n’avait pas discuté des sanctions avec l’envoyé russe, bien que Flynn ait plus tard reconnu que la question pourrait avoir été soulevée.

Trump a nommé Keith Kellogg comme conseiller national en matière de sécurité. Kellogg avait auparavant été nommé chef de cabinet du Conseil national de sécurité et conseillé Trump sur les questions de sécurité nationale pendant la campagne.

Le ministère de la Justice a averti l’administration Trump il ya quelques semaines que les contradictions entre les représentations publiques et les détails réels des appels pourraient laisser Flynn dans une position compromise, un fonctionnaire de l’administration et deux autres personnes ayant connaissance de la situation a dit Associated Press lundi soir.

Une personne connaissant la situation a déclaré que le ministère de la Justice avait alerté la Maison Blanche qu’il y avait une divergence entre ce que les fonctionnaires disaient publiquement au sujet des contacts et les faits de ce qui s’était passé. Pence – apparemment en s’appuyant sur des informations de Flynn – a d’abord déclaré que les sanctions n’étaient pas discutées dans les appels, même si Flynn a maintenant dit aux responsables de la Maison Blanche que le sujet a peut-être été soulevé.

Un deuxième fonctionnaire a déclaré que le ministère de la Justice était préoccupé et que Flynn pourrait être dans une position compromise en conséquence.

La Maison Blanche a été au courant des avertissements du ministère de la Justice pendant des « semaines », a déclaré un responsable de l’administration, même si on ne savait pas si Trump et Pence avaient été alertés.

Les gens ont insisté sur l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question. Le Washington Post a été le premier à signaler la communication entre l’ancien procureur général intérimaire Sally Yates, un employé de l’administration Obama et la Maison blanche.

Flynn s’est excusé auprès de Pence la semaine dernière, suite à un rapport de Washington Post affirmant que le conseiller de sécurité nationale a effectivement discuté des sanctions avec l’envoyé russe.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, a déclaré que Trump consultait Pence lundi à propos de ses conversations avec le conseiller en sécurité nationale. Interrogé pour savoir si le président avait été au courant que Flynn pourrait discuter des sanctions avec l’envoyé russe, Spicer a dit: «Non, absolument pas. »

Trump, qui publie régulièrement sur son flux Twitter, a été constamment silencieux à ce sujet depuis que The Washington Post a rapporté la semaine dernière que Flynn avait discuté des sanctions avec l’envoyé russe. Un responsable américain a déclaré à l’Associated Press que Flynn était en contact fréquent avec l’ambassadeur Sergey Kislyak le jour où l’administration Obama a infligé des sanctions à la Russie pour le piratage lié aux élections, ainsi qu’à d’autres moments pendant la transition.

Les discussions de Flynn avec le russe ont soulevé des questions quant à savoir si Flynn offrait des assurances sur la nouvelle approche de l’administration entrante. De telles conversations violeraient le protocole diplomatique et violeraient peut-être la Loi Logan, une loi visant à empêcher les citoyens de mener la diplomatie.

Plus tôt lundi, la conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway a déclaré que Trump avait «pleine confiance» dans Flynn, bien que ses affirmations n’ont pas été soutenues par d’autres supérieurs. Spicer dirait seulement que Flynn continuait à «exercer ses fonctions quotidiennes».

Flynn a été repéré près du bureau ovale juste après 10 heures lundi. Au milieu de l’incertitude entourant l’avenir de Flynn, plusieurs des principaux conseillers du président, dont le chef d’état-major Reince Priebus et le conseiller Don McGahn, se sont échappés des réunions de fin de soirée dans l’aile ouest.

Plusieurs démocrates de la Chambre ont demandé au président du Comité de surveillance Jason Chaffetz, R-Utah, de lancer une enquête sur les liens de Flynn avec la Russie. Le leader démocrate démocrate Nancy Pelosi a appelé Flynn à poser sa démission.

La sénatrice républicaine Susan Collins, du Maine, a déclaré que si Pence était induit en erreur, « je ne peux pas imaginer qu’il aurait confiance au général Flynn dans l’avenir. » Elle a dit qu’il serait également « troublant » si Flynn avait négocié avec un gouvernement étranger avant de prendre le pouvoir.

Il est illégal pour les citoyens privés de diriger la diplomatie américaine. Les conversations de Flynn soulèvent également des questions sur la posture amicale de Trump envers la Russie après que les agences de renseignement américaines ont conclu que Moscou avait piraté les emails des démocrates pendant les élections.

La controverse survient alors que Trump et ses principaux conseillers cherchent à stabiliser la Maison Blanche après un début difficile. Le président, qui sollicite la participation d’un large éventail d’associés, d’amis et de collègues, a demandé aux gens leurs opinions sur son équipe principale, y compris Spicer et Priebus.

Les conseillers ont reconnu en privé que la Maison Blanche a craché trop de messages disparates au cours des premières semaines, mais ils ont également noté que les propres tweets du président bouillonnaient parfois les plans de la journée avant que la plupart du personnel de la Maison Blanche soit arrivé au travail.

Trump a exprimé son soutien pour Priebus lundi, disant le chef d’état-major faisait, « pas un bon travail, un excellent travail. » Mais il n’a pas fait une démonstration similaire de soutien à son conseiller en sécurité nationale.

Au cours du week-end, Trump a dit qu’il était troublé par la situation, mais n’a pas dit s’il avait l’intention de demander à Flynn de démissionner, selon une personne qui a parlé avec lui récemment. Flynn était un fidèle partisan de Trump pendant la campagne, mais il est considéré comme sceptique par certains dans les cercles de la sécurité nationale de l’administration, en partie à cause de ses liens avec la Russie.

En 2015, Flynn a été payé pour assister à un dîner de gala pour la Russie Aujourd’hui, une station de télévision soutenue par le Kremlin, et s’est assis à côté du président russe Vladimir Poutine pendant l’événement.

Flynn a parlé avec le vice-président à ce sujet deux fois vendredi, selon un fonctionnaire de l’administration. Le fonctionnaire a déclaré que Pence s’appuyait sur des informations de Flynn quand il est allé à la télévision et a nié que les sanctions ont été discutées avec Kislyak.

Les fonctionnaires de l’administration et ceux qui ont parlé avec le président récemment n’ont pas été autorisés à parler sur la question publiquement et a insisté sur l’anonymat.

La polémique autour de Flynn se produit alors que la jeune administration se heurte à une série de défis en matière de sécurité nationale, y compris le lancement de missiles balistiques en Corée du Nord. Le président, qui a été rejoint dans son domaine de Mar-a-Lago par le Premier ministre japonais Shinzo Abe au cours du week-end, a exprimé sa solidarité avec le Japon.

La Maison Blanche s’occupe également des retombées du déploiement rocheux de l’ordonnance d’immigration de Trump, qui a été bloquée par les tribunaux. L’ordre avait pour but de suspendre le programme de réfugiés du pays et d’empêcher les citoyens de sept pays à majorité musulmane d’entrer aux États-Unis.

Source info : chicagotribune.com