États-Unis : Donald Trump donne de l’insomnie à des hommes religieux

Aux dires des médias internationaux, Donald Trump pourrait assouplir une loi limitant l’activité politique des églises. Il s’agit, note CAMERPOST de la loi datant de 1954 qui empêche les établissements religieux exonérés d’impôts de soutenir officiellement un candidat lors d’une élection.

Les Eglises exonérées de l’impôt depuis des lustres

Les établissements religieux sont dans l’expectative depuis le 3 mai 2017. Ils sont inquiets depuis que des membres de l’administration Trump ont annoncé que le président américain pourrait signer dès jeudi un décret remettant en cause une loi de 1954 sur la capacité des établissements religieux à participer à des campagnes politiques, sans plus de précisions.

Aux Etats-Unis, les Eglises sont exonérées de l’impôt. Mais ce statut peut leur être retiré en cas d’activité politique. « L’amendement Johnson » (du nom de l’ancien président Lyndon Johnson, sénateur au moment du vote) est pourtant peu appliqué. Selon le New York Times, un seul cas a été recensé, une Eglise de l’Etat de New York dans les années 1990. Mais l’IRS, le service des impôts américains, n’a pas l’obligation de publier ses enquêtes.

Une demande des chrétiens conservateurs

« Je me débarrasserai et détruirai totalement l’amendement Johnson », avait prévenu Donald Trump en février, ajoutant qu’il autoriserait les « représentants religieux à parler librement et sans peur de sanctions ». Donald Trump répondrait ainsi à une demande récurrente des chrétiens conservateurs, dont une grande partie a voté pour lui. Or, nombreux sont ceux qui estiment que l’amendement constitue une atteinte à leur liberté d’expression.

La loi n’empêche pourtant pas les établissements religieux d’aborder les questions politiques ou sociales. Le New York Times signale d’ailleurs que de nombreux membres du clergé ne souhaitent pas prendre parti pour un candidat officiellement par peur de diviser leur congrégation ou de faire de l’ombre à leur message religieux.

Les groupes de défense des libertés civiles et sexuelles redoutent que le décret ne comprenne des dispositions autorisant des agences du gouvernement ou des sociétés privées à refuser de servir les personnes homosexuelles au nom de la liberté de culte. Une situation qui pourrait créer un « permis de discriminer sans précédent ».

