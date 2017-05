Etats-Unis : Donald Trump continue de faire parler de lui

Le nouveau président américain ne cesse de donner de l’insomnie au monde entier. Donald Trump continue à être au-devant de la scène. Cette fois-ci, il fait le buzz de l’actu parce qu’avoir dévoilé des informations top secrètes à la Russie, d’après le New York Times. CAMERPOST fait le point de cette info qui secoue les Etats-Unis d’Amérique et le reste du globe.

Le milliardaire toujours imprévisible

La simple image de la rencontre entre Donald Trump et le ministre russe des Affaires étrangères avait fait grincer des dents. Le contenu de leurs échanges, dévoilé ce lundi 15 mai par le Washingon Post -puis le New York Times et BuzzFeed News-, a fait hurler. Lorsque le président américain a reçu Sergueï Lavrov à la Maison-Blanche le 10 mai, il a pris le temps de poser tout sourire pour quelques clichés -qu’il pensait réservés aux archives russes- puis a conduit son invité dans le Bureau ovale pour une discussion à huis clos.

Le milliardaire new-yorkais aurait alors pris des libertés avec la feuille de route qu’on lui avait donnée et abordé les détails confidentiels d’une menace provenant de l’État islamique alors qu’il se vantait de la qualité des informations qui lui étaient transmises. « Je reçois d’excellents renseignements. J’ai des gens qui me briefent avec d’excellents renseignements chaque jour », a assuré Trump selon un membre de la Maison Blanche, d’après des médias sus-évoqués.

Des détails qui pourraient être très utiles à Moscou

A en croire les informations du Washington Post, Donald Trump a dévoilé des aspects précis de cette menace de Daech dont les États-Unis ont pris connaissance grâce au réseau d’espionnage d’un de ses partenaires. S’il n’a pas dit au ministre russe des Affaires étrangères exactement comment ces informations avaient été obtenues, le président aurait notamment dévoilé dans quelle ville assiégée par le groupe terroriste sa source avait découvert la menace, dit-on. Le sujet est au centre de l’actu sur les réseaux sociaux.

Les journaux internationaux expliquent que partager une telle information pose problème car cela pourrait aider la Russie à identifier la source alliée des États-Unis sur place. La source en question pouvant aussi servir afin de donner des détails sur les actions et la présence des Russes en Syrie, il serait en effet très utile à Moscou d’en connaître l’identité, voire de l’empêcher de travailler.

Le New York Times et le Washington Post indiquent qu’a priori la divulgation n’est pas illégale, le président pouvant partagé presque comme il le veut toutes les informations classifiées. Le faire sans prévenir la source alliée qui a fourni les renseignements va cependant à l’encontre des bonnes pratiques à observer dans le domaine de l’espionnage.

Les proches balaient du revers de la main l’info qui circule

Plusieurs membres de la Maison Blanche se seraient rendu compte rapidement du dérapage du président américain avant de tenter de limiter la casse en contactant la CIA et la NSA, les deux agences qui étaient en contact avec cet allié sur le terrain. La Maison Blanche a rejeté lundi soir avec force cet article du Washington Post. « L’histoire qui a été publiée ce soir est fausse (…). J’étais dans la pièce, cela ne s’est pas passé », a déclaré le général H.R. McMaster, qui dirige ce Conseil de sécurité nationale, lors d’une brève allocution.

Agé de 70 ans, Donald Trump continue de faire parler de lui depuis son investiture le 20 janvier dernier. Lui qui vient de limoger le patron du FBI.

