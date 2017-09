États-Unis : Les citoyens tchadiens et libyens interdits d’accès sur le territoire américain à partir du 18 octobre prochain

Le Président des Etats-Unis Donald Trump a signé, hier dimanche 24 septembre 2017, un décret portant suspension de l’accès sur le territoire américain pour les ressortissants tchadiens et libyens, à partir du 18 octobre prochain.

Ainsi, bien que reconnaissant le Tchad et la Lybie comme des « partenaires importants et précieux de la lutte contre le terrorisme », le décret reproche à ces pays de pas partager« de manière adéquate les informations concernant la sécurité du public et le terrorisme ». Ceci, dans la mesure où différents groupes djihadistes comme le groupe Etat islamique, Boko Haram ou al-Qaïda au Maghreb islamique sont présents sur leurs territoires.

Le Tchad et la Lybie font donc partie d’un groupe de huit pays visés par ce nouveau décret migratoire américain qui interdit ou limite l’entrée aux Etats-Unis des ressortissants étrangers, en raison « de manquements à la sécurité sur leurs voyageurs et un manque de coopération » avec Washington. Il s’agit notamment, en plus du Tchad et de la Libye, de l’Iran, la Syrie, la Somalie, le Yémen, la Corée du Nord et le Venezuela.

Ces mesures de restriction étant différentes selon les pays, le Tchad, la Libye et la Corée du Nord se voient interdire l’accès de tous leurs ressortissants au territoire américain.

Tandis que cette interdiction se limite à un nombre important de personnalités publiques ainsi que leurs familles, en ce qui concerne le Venezuela.

Cette mesure n’est toutefois pas définitive. Le décret prévoyant un mécanisme périodique de révision de cette liste en fonction des évolutions constatées en ce qui concerne le partage d’informations et les mesures prises en vue du renforcement de la sécurité sur leurs voyageurs.

(Agence Ecofin)