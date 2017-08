Espagne : L’État islamique revendique la responsabilité de l’attaque terroriste de Barcelone

Les "soldats" du groupe de l'État islamique ont mené une attaque de fourgonnette mortelle à Barcelone jeudi, a déclaré Amaq membre de l'organisation jihadiste.

“Les exécuteurs de l’attaque de Barcelone étaient des soldats de l’État islamique”, a ajouté Amaq sur son compte Messenger Telegram, sans pour autant nommer ceux qu’il prétendait être derrière l’attaque.

Amaq a continué en disant qu’ils avaient lancé l’attaque en réponse aux appels aux États cibles participant à la coalition dirigée par les États-Unis qui lutte contre le groupe djihadiste en Irak et en Syrie.

Le groupe terroriste a souvent déclaré qu’il était derrière les incidents terroristes ces dernières années, mais les experts estiment que leurs revendications devraient être traitées avec prudence.

Au moins 13 personnes ont été tuées jeudi quand un conducteur a délibérément percuté la foule avec une fourgonnette sur la rue la plus populaire de Barcelone, ce que la police a déclaré être une «attaque terroriste». La police annonce également avoir arrêté deux suspects après l’agression.

Le célèbre rue La Rambla est l’une des rues les plus fréquentées de Barcelone, bordée de boutiques et de restaurants et très souvent bondé de touristes et d’artistes de rue.

L’attaque a provoqué la panique dans les rues de la plus grande ville d’Espagne et a attiré la condamnation des leaders du monde entier.

