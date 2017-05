Épidémie de méningite au Niger et au Nigéria : un lourd bilan selon l’ONU

Les épidémies de méningite génèrent des conséquences dévastatrices en Afrique subsaharienne. Les bilans récents font état de plus d’un millier de pertes en vie humaine au Niger et au Nigeria, des pays, qui comme le nord du Cameroun, font partie de la ceinture de la méningite. Détails avec CAMERPOST.

Le Nigeria et le Niger pleinement mobilisés contre l’épidémie de méningite

Le nord du Nigeria est le témoin, depuis le début de l’année, d’une épidémie de méningite qui fait des ravages parmi la population. Au début du mois de mai, les autorités médicales locales évoquent ainsi à près de 13 420 le nombre de personnes suspectées d’infection au niveau de 23 États du Nigeria, dont ceux de Zamfara, de Sokoto, de Kebbi et de Katsina. Même si plus d’un millier de victimes sont recensées, avec 1 069 personnes décédées, le Centre national de surveillance des maladies du Nigeria annonce que l’épidémie est désormais sous contrôle grâce à la mise en place d’une campagne de vaccination massive au plus près des zones concernées.

De l’autre côté de la frontière, une certaine partie du sud du Niger est également touchée par l’épidémie de méningite. Des villes comme Marady, Tahoua, Tillabéri, Dosso et Niamey sont situées dans les régions concernées par la recrudescence de cette infection mortelle. Au Niger cependant, avec environ 3 000 malades recensés, le nombre de personnes infectées est moins élevé qu’au Nigeria. L’épidémie a tout de même causé une perte importante en vies humaines, car 180 malades sont décédés depuis janvier, dont un peu moins de la moitié sont des enfants âgés de 5 à 14 ans.

Une zone qui paie un lourd tribut lors des épidémies de méningite

En Afrique, la ceinture de la méningite est un territoire propice à la propagation de la maladie causant à chaque fois plusieurs milliers de décès. Cette région s’étend sur une zone englobant une quinzaine de pays, allant, de l’ouest à l’est, du Sénégal à l’Éthiopie. Les personnes à risque sont estimées à 430 millions.

