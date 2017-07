Enquête : 60% de Camerounais insatisfaits du système de gouvernance actuelle

Voilà ce que révèle une enquête menée par voie électronique, descentes sur le terrain, et interviews réalisées par un organe de recherche à l’instar du Nkafu Policy Institute. Il s’agit d’un groupe de réflexion camerounais à la Fondation Denis & Lenora Foretia, basée à Yaoundé. Plus de détails avec CAMERPOST.

Tous favorables au retour du fédéralisme

Les résultats révèlent qu’au sujet du système de gouvernance au Cameroun, une majorité des personnes interviewées (60, 2%) préfèrent le système fédéral, en lieu et place du système unitaire en vigueur. Sur le plan national, le fédéralisme est prôné dans les proportions suivantes: 47,7% (Centre/Sud/Est); 42,9% (Adamaoua/Nord/Extrême–Nord); 68,3% (Littoral/Ouest) ; et 96,1% (Nord-Ouest/ Sud-Ouest).

Dans le même ordre d’idées, 44% des participants se réclamant du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc) préfèrent un système fédéral. Pour ce qui des Gouverneurs des Régions, 91,8% sont contre les nominations et préfèrent qu’ils soient désignés par voie électorale; 75,2% des personnes se réclamant du Rdpc en pensent autant. Ce n’est pas tout.

L’on apprend également que neuf Camerounais sur dix, soit 90,72%, ne sont pas satisfaits des performances économiques du pays. Dans le même registre, 59% sont très insatisfaits, 26% un peu insatisfaits, 3% très satisfaits, 5% plutôt satisfaits et 6% neutres. Sur ce plan, l’on relève une remise en cause générale du gouvernement. Pour ce qui est de la démocratie, 72,13% des participants pensent que le pays ne s’arrime pas aux idéaux démocratiques.

Promouvoir des politiques publiques qui aident les Africains

A ce niveau, les hommes (74,01%) sont plus pessimistes. Près de 64,72% des femmes partagent le même point de vue. L’enquête en question a couvert les Régions francophones et anglophones du pays. Au total, six cent soixante-neuf (669) Camerounais adultes (âgés d’au moins 20 ans) y ont pris part.

Par ailleurs, le Nkafu Policy Institute, auteur de l’enquête, fournit des recommandations politiques indépendantes, approfondies et approfondies qui font progresser l’économie camerounaise et les économies d’autres pays subsahariens. Sa réputation repose sur son indépendance, sa recherche de haute qualité et ses prescriptions politiques novatrices.

© CAMERPOST par Linda