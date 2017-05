Emploi : L’art de bien négocier le salaire à l’embauche

Ce fût laborieux, stressant et extrêmement long, mais ça y est ! Vous venez de décrocher L’emploi de votre vie. Mais seulement voilà, le salaire proposé est largement en deçà de vos attentes. Pas de panique. Tant que le contrat n’est pas signé, une négociation reste toujours envisageable. Quel moment choisir pour en parler et comment négocier correctement son salaire ? CAMERPOST vous dit tout.

– Choisir le bon moment pour aborder la question. Concrètement, ce n’est pas au nouvel employé d’évoquer le sujet en premier. L’objectif est de laisser le recruteur proposer le montant du salaire qu’il trouvera le plus approprié. Si la suggestion est déjà au-delà de vos espérances, une légère négociation vous permettra d’être encore plus motivé pour le nouvel emploi. Si le salaire est trop bas, une importante négociation s’impose. Il faudra pour ce faire, savoir mettre en valeur ses atouts.

– Savoir mettre en avant ses points forts. Puisque la négociation du salaire est inévitable, il vaut mieux déterminer d’avance les atouts qui vous permettront de justifier la somme demandée. Il s’agit en ce cas de raisonner de la même manière que l’entreprise, de démontrer sa valeur ajoutée, ses compétences et les « plus » qui feront toute la différence au sein de l’entreprise. Se renseigner sur sa « valeur » par rapport au marché et au secteur d’activité permettra également de légitimer la négociation.

– Savoir s’adapter. Au cours des négociations salariales, il n’est pas rare que l’interlocuteur ne fléchisse pas et reste campé sur sa proposition. Dans ce cas, il vaut mieux demander une légère augmentation et se tourner vers une optimisation des avantages additionnels divers. Prime exceptionnelle, voiture de fonction, forfait exceptionnel, il s’agit de sortir malgré tout gagnant du package global.

– Gérer au mieux sa carrière. Dans le domaine du travail, la meilleure offre ne rime pas systématiquement avec la plus intéressante des rémunérations. Certaines opportunités de carrière sont effectivement moins rémunératrices, mais permettent néanmoins de progresser rapidement. Les compétences et l’expérience nouvellement acquises constitueront un atout majeur dans la recherche d’un autre poste plus intéressant, et résolument mieux payé.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite