Les émotions peuvent contribuer à l’épanouissement et à la réussite professionnelle

La réussite professionnelle a longtemps été associée uniquement à l’intelligence, au quotient intellectuel de chaque personne. Pourtant, d’autres facteurs essentiels comme les émotions jouent également un rôle primordial dans l’épanouissement et la réussite au travail. CAMERPOST vous dit comment et pourquoi.

Pourquoi les émotions sont impliquées dans la réussite professionnelle ?

Tout simplement parce que dans l’univers professionnel, le rapport émotionnel constitue le cœur de l’activité collective. Les émotions étant sensibles et non chiffrables, elles forment le siège des rapports des hommes entre eux ainsi et de leurs compétences critiques. Par ailleurs, il est bien connu que l’homme est un être sociable, qui a besoin du contact avec les autres pour s’épanouir. La vie en groupe étant un facteur d’émission de plusieurs émotions en même temps, celles-ci constituent un important levier de dépassement au travail.

Les qualités qui permettent de dévoiler vos émotions au travail

Dans le domaine professionnel, certaines qualités et forces de caractère permettent de stimuler des émotions plus que d’autres. C’est le cas par exemple de :

– La communication : un vecteur positif propre à l’homme, bénéfique aussi bien à sa personne qu’à toute l’équipe.

– La flexibilité : une qualité indispensable, qui permet de se dépasser et de se découvrir d’autres compétences, ce à des moments inattendus.

– La résistance au stress : une capacité fondamentale qu’il est bon d’avoir dans le monde actuel. Sans cette capacité à résister au stress, tout être humain, aussi intelligent soit-il, ne peut réussir dans le domaine professionnel.

– L’empathie : un trait de caractère que chaque être humain possède tout naturellement. Et contrairement à ce que bon nombre de personnes pensent, l’empathie n’est pas une faiblesse. Au contraire, elle fait de nous ce que nous sommes.

– Les relations sociales : c’est la base même de l’épanouissement, autant au niveau personnel que professionnel.

Ces qualités permettent certes de mieux stimuler les émotions, mais attention tout de même à ne pas en faire trop.

