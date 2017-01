Election à la Commission de l’Union africaine : Djibouti sollicite le Cameroun

Porteur d’un message du président Ismaël Omar Guelleh, un envoyé spécial djiboutien a été reçu hier, au nom du chef de l’Etat, par le ministre, SGPR, Ferdinand Ngoh Ngoh.

«Nous avons une candidature à l’élection au poste de vice-président de la Commission de l’Union africaine et au département des Affaires politiques. Nous sommes venus solliciter l’appui de nos frères du Cameroun, en particulier pour l’élection du vice-président ». Hier en fin d’après-midi au palais de l’Unité, Moumin Ahmed Cheikh, ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme de la République de Djibouti, porteur d’un message du président Ismaël Omar Guelleh à son homologue camerounais, Paul Biya, n’a pas fait mystère de l’objet de son séjour en terre camerounaise.

Reçu au nom du chef de l’Etat par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, l’émissaire djiboutien a néanmoins tenu à indiquer que le soutien sollicité de la part des autorités camerounaises, pour les élections prévues à la fin de ce mois, ne concerne que le poste de viceprésident de la Commission.

Et pour cause ! « Nous savons que le Cameroun a un candidat au département des Affaires politiques et on ne peut pas demander à votre pays de sacrifier son fils à ce niveau ». Prié de dire un mot sur la coopération bilatérale entre les deux pays, Moumin Ahmed Cheikh, qui était à la tête d’une délégation de deux personnes, a indiqué que l’éloignement géographique entre Djibouti et le Cameroun est loin de constituer un obstacle entre eux : « nos deux chefs d’Etat sont très amis, et ils se connaissent très bien », a-t-il indiqué. L’hôte du palais de l’Unité a d’ailleurs indiqué à cette occasion le souhait des autorités de son pays de voir le président Paul Biya effectuer une visite officielle à Djibouti.

Source : © Cameroon Tribune

Par Jean Francis BELIBI