Égypte : Découverte de deux statues de pharaons

Le ministère de l’archéologie égyptien a annoncé vendredi la découverte de deux statues de pharaons dont l’une serait vraisemblablement du roi Ramsès II, dans la zone de Matariya, à l’est du Caire.

Les deux statues qui reviennent à l’ère de la 19e dynastie ont été découvertes dans l’entourage des vestiges du temple du roi Ramsès II que ce dernier avait construit dans l’esplanade des temples du soleil.

La statue supposée être de Ramsès II a été trouvée brisée en plusieurs morceaux, selon le chef du département de l’archéologie égyptienne, Mohamed Afifi.

La statue est faite de quartz et atteint 8 mètres de longueur.

Les travaux de fouilles ont été menés en collaboration avec la mission archéologique égypto-allemande conjointe.

Le temple dans lequel les deux statues ont été découvertes fut l’un des plus grands temples en Egypte antique car sa taille doublait celle du temple de Karnak à Louxor.

Mais il a été victime de destruction pendant les ères grecques et romaines, et de nombreuses statues qui le décoraient ont été transférées à Alexandrie et en Europe.

Ses pierres ont été utilisées dans la construction de la ville historique du Caire pendant l’ère islamique.

Les deux statues découvertes seront transférées au Grand musée égyptien alors que celle de Ramsès II sera restauré.

© CAMERPOST avec © APA