Éducation et numérique : des méthodes plus adaptées au contexte africain

Internet a ouvert de nouvelles perspectives en matière d’éducation connectée. Le MOOC et les applications logicielles permettent de rassembler plusieurs personnes à la fois autour d’une même thématique. Mais qu’en est-il de l’Afrique ? Explications avec CAMERPOST.

À propos du MOOC

Le MOOC, Massive Open Online Course, est un concept d’éducation de « masse » en anglais qui permet d’accéder facilement en ligne à des cours gratuits. Les MOOC peuvent rassembler plusieurs milliers de personnes en même temps. Toutefois, ce concept requiert un important accès internet. Ce qui n’est généralement pas le cas pour les étudiants africains. En effet, plusieurs initiatives de MOOC ont été réalisées au bénéfice de plusieurs pays africains, dont le Cameroun, notamment via la plateforme FUN. Toutefois, les organisateurs ont vite déchanté devant la complexité des réalités africaines sur l’accès à internet, notamment à cause des coûts supplémentaires du service ainsi que de l’inadaptation des contenus des cours aux besoins des étudiants africains. Depuis, plusieurs plateformes tentent de relancer le concept du MOOC en Afrique au profit de certains pays avec des améliorations d’importance et adaptées au contexte africain. Certaines plateformes tentent de développer des applications en constatant une utilisation importante des terminaux téléphoniques dans certains pays.

L’application développée par Nomad Éducation

Nomad Éducation est une jeune start-up française qui œuvre dans le développement d’applications mobile dans le domaine de l’éducation. Elle offre ses services au bénéfice des pays africains en proposant des applications éducatives gratuites sous forme de quizz et de corrections détaillées. Actuellement, la société dénombre quelque 700.000 téléchargements d’utilisateurs de ces applications. La société compte encore se développer en lançant d’autres applications sur les thèmes de la science et du commerce, entre autres. Pour cela, elle compte réaliser un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros d’ici 2020 grâce aux apports de ses partenaires. Les applications proposées par Nomad Éducation respectent le contexte africain, notamment grâce au mode hors connexion afin d’éviter la connexion continue sur internet qui peut engendrer des coûts supplémentaires, et surtout, des cours et des quizz qui s’accordent avec les programmes officiels de chaque pays.

