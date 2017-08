Education : Cours de langues camerounaises à Paris

Au Cameroun, on dit souvent qu'impossible n'est pas camerounais, beaucoup on a rêvé, mais LangueMat est en train de révolutionner le monde de l'apprentissage des langues africaines. Le site internet LangueMat dont le lancement officiel est prévu début 2018 propose des cours de langues africaines dans toute la France.

Toutes les langues d’Afrique Subsaharienne sont concernées, mais dans un premier temps la priorité sera donnée à l’apprentissage des langues des pays comme le Cameroun, le Gabon et la Côte d’Ivoire. Dans ces pays, on constate que les jeunes ont tendance à ne pas parler leur langue maternelle. Une fois arrivé en Europe la situation s’aggrave dans les familles mixtes et chez les enfants nés en Europe. Contrairement aux pays tels que le Rwanda, le Burundi, le Sénégal ou le Mali. Dans ces pays les langues africaines font partie des langues officielles, ce qui favorise leur développement et leur expansion. Il est très courant que tous les membres de la famille parlent la langue maternelle comme première langue. Ainsi, les enfants peuvent apprendre la langue maternelle dès la naissance.

Au risque de voir les langues africaines disparaître dans beaucoup de pays d’Afrique francophone au détriment du français, il est urgent d’agir. C’est quasiment devenu une obligation pour chaque africain de défendre sa langue maternelle. C’est dans ce contexte que le site internet LangueMat propose des cours de langues africaines, la garde d’enfants en langue maternelle et la vente de livres écrits en langues africaines en Europe. Le constat est très simple aujourd’hui lorsque l’on vit en Europe, il est extrêmement difficile de trouver une structure professionnelle proposant des cours de langues maternelles du continent africain. Il y a une pléthore de sociétés et de sites qui proposent des cours d’Anglais, d’Espagnol, d’Allemand, … La nouvelle tendance est d’apprendre le Chinois ou le Japonais, mais du côté africain, l’offre est quasi inexistante. Il est temps de redorer le blason des langues africaines dans le monde.

C’est le défi que souhaite relever LangueMat en proposant des solutions simples adaptées pour tous. Pour le lancement, le site va proposer uniquement les langues du Cameroun avant de généraliser l’offre à toute l’Afrique. Bientôt adultes et jeunes camerounais vivant en Europe pourront apprendre les langues telles que l’Ewondo, le Bulu, le Bassa, le Douala et les langues Bamilékés. Très vite suivront les langues des pays comme le Gabon, le Congo, la Côte d’Ivoie, le Togo, Le Benin, … Ne ratez pas, le lancement début janvier 2018, pour plus d’informations et pour soutenir cette belle initiative, rendez-vous sur http://www.languemat.com ou sur les réseaux sociaux.

Source : Media Terre par Par LangueMat ONDOUA