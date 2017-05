Ebola en RDC : l’OMS préoccupée, mais assure le contrôle

Alors que beaucoup pensaient qu’elle était éradiquée de manière permanente, voilà qu’elle fait son grand retour, amenant avec elle une vague d’anxiété et d’inquiétude. Elle, c’est la maladie à virus Ebola, qui a, depuis le 22 avril, entraîné 3 décès en République Démocratique du Congo. Les détails avec CAMERPOST.

Ebola : la réédition d’un cauchemar

C’est en 1976 que le virus Ebola a été découvert pour la première fois en République Démocratique du Congo. Cela fera huit fois cette année que cette maladie touche ce pays d’Afrique. En 2014, la dernière épidémie a fait état de 49 décès bien que des mesures de quarantaine aient été appliquées. Malheureusement, de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest comme la Guinée, la Sierra Leone ou encore le Libéria ne sont pas parvenus à stopper le virus à temps, occasionnant ainsi le décès de plus d’une dizaine de milliers de personnes. Malgré tout, le gouvernement congolais se veut rassurant et demande à la population de garder son calme, car des mesures sont déjà en place pour y faire face. D’autant plus que l’OMS a tenu à préciser sa contribution inconditionnelle dans la lutte contre la maladie à virus Ebola.

Une contribution sans condition de l’OMS

Agissant conjointement avec le gouvernement, l’Organisation Mondiale de la Santé a pris toutes les mesures adaptées pour lutter contre l’épidémie. Par ailleurs, cette dernière a déclaré officiellement sa volonté de contribuer à l’éradication de la maladie. À l’heure où nous parlons, l’OMS a déjà mis à disposition des autorités congolaise des ressources matérielles et humaines. Cette première action a pour but de mieux contrôler l’épidémie. Pour la République Démocratique du Congo, cette aide est nécessaire. Les premiers cas de cette année se sont manifestés dans la province du Bas-Uélé, une zone enclavée dont l’accès par voie terrestre est difficile. Cet enclavement est favorable, il permettra certainement d’éviter la propagation de la maladie à l’ensemble de la population. Selon les premières estimations fournies par l’OMS, une analyse aurait fait état de 9 personnes infectées parmi lesquelles on dénombre 3 décès.

