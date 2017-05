Drame ferroviaire d’Eseka: l’opposition camerounaise peu satisfaite des mesures prises par le Chef de l’Etat

Le Président de la République a enfin publié les résultats de l’enquête officielle et les mesures qu’il entend mettre en œuvre relativement au drame ferroviaire d’Eseka. Sauf qu’au lieu de se réjouir, des partis politiques de l’opposition marquent leur désapprobation. Les motifs avec CAMERPOST.

Une gestion floue de la catastrophe ferroviaire

Tout en réaffirmant sa compassion et sa solidarité à l’égard des victimes de cette catastrophe ferroviaire, le Cameroon People’s Party (Cpp) attire l’attention des Camerounais sur la gestion de la catastrophe par le Chef de l’Etat et son Gouvernement. Le parti de Kah Walla rappelle, dans un communiqué de presse publié ce 24 mai 2017 que comme dans bien des cas dramatiques tels que Mbanga Mpongo, la guerre contre Boko Haram et d’autres catastrophes, « le Chef d’Etat n’a pas jugé nécessaire de se rendre sur les lieux du drame pour rendre hommage aux victimes. Ceci est un mauvais usage de la charge symbolique dont il est investi et un signe du peu de considération à l’égard de ses compatriotes frappés par le malheur ».

Kah Walla souligne aussi que la communication des ministres concernés par cette catastrophe a été plus qu’approximative et caractérisée par des flous et des contrevérités sur les faits, le nombre de victimes et la réalité des mesures mises en œuvre pour la gestion des conséquences de cet accident. « En outre, les dispositifs de prévention et d’intervention en cas de catastrophes du pays restent largement inopérants et loin d’être à la hauteur des différents risques déjà répertoriés ».

Une commission d’enquête peu crédible et partiale

Sur la commission d’enquête et sa méthodologie de travail, le Cpp mentionne qu’elle ne remplissait pas les conditions de crédibilité, d’objectivité et d’impartialité attendus à la suite d’un tel drame. « Elle était composée essentiellement de membres du Gouvernement qui sont eux-mêmes remis en cause pour leur implication dans d’autres crises en cours. Une telle commission, du fait de l’implication de certains membres du Gouvernement dans la gestion de la catastrophe ferroviaire et parce que l’Etat du Cameroun est actionnaire de Camrail, ne pouvait pas être juge et partie », déclare Kah Walla qui poursuit : « en vertu du principe de solidarité gouvernementale, dans notre contexte, comment des membres du Gouvernement pourraient mettre en cause leurs collègues ou le Gouvernement ? Son travail était donc biaisé dès le départ ».

La non restitution des résultats de l’enquête en public en présence des proches des victimes

Selon cette formation, le travail de cette commission d’enquête aurait pu également être plus crédible si, comme proposé, on avait procédé à : – l’audition de l’ensemble des victimes (En petits groupes si nécessaire) et des représentants des familles éprouvées. Les concernés devant être au centre de cette enquête ; – la création de canaux par lesquels les lanceurs d’alerte auraient pu fournir des informations cruciales de manière anonyme. Aussi bien au sein de l’Administration que de Camrail, il y a certainement des personnes qui détiennent des informations essentielles à cette enquête ; – la présentation du rapport de manière publique en présence des victimes et de leurs familles ainsi que des médias avec la possibilité pour ces publics de poser des questions et d’obtenir des réponses aussi bien sur la méthodologie que le contenu du rapport.

