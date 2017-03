Diplomatie : Paul Biya au Vatican ce jour

Le chef de l’Etat et son épouse Chantal Biya seront reçus ce matin par le Saint-Père au Palais apostolique au Saint siège.

Le président de la République, accompagné de son épouse, sera reçu ce matin par le pape François dans la Cité du Vatican. Ce sera dans le cadre d’une visite officielle. Les détails de cette audience ont été soigneusement préparés par les services de la présidence de la République camerounaise et ceux du Saint-Siège. Paul et Chantal Biya seront reçus par le Saint-Père à 10h à la bibliothèque du palais apostolique. Ce sera une autre occasion des retrouvailles entre le pape François et Paul Biya. On se rappelle que six mois après l’élection de l’archevêque jésuite de Buenos Aires (Argentine), Jorge Mario Bergoglio, comme le 265e successeur de l’apôtre Pierre, le 13 mars 2013, Paul Biya était le 37e chef d’Etat au monde à avoir été reçu par le nouveau Souverain pontife. C’était à l’occasion de sa visite officielle à Rome du 16 au 21 octobre 2013. Le chef de l’Etat, accompagné de son épouse, Chantal Biya, et les membres de sa délégation, avait été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang par les autorités vaticanes.

Si le chef de l’Etat camerounais et le pape François se retrouvent aujourd’hui en tête-à-tête pour la deuxième fois, Paul Biya est l’un des dirigeants les plus assidus de la place Saint-Pierre à Rome. Il effectue ainsi sa sixième visite au Vatican depuis son accession au pouvoir. Son premier voyage officiel au Vatican remonte à novembre 1986. Le 08 avril 2005, il assiste personnellement aux obsèques du pape Jean Paul II. Le 1er mai 2011, accompagné de son épouse Chantal Biya, il prend part à la cérémonie de béatification des papes Jean Paul II et Jean XXIII le 1er mai 2011 à Rome. Paul Biya revient à Rome le 27 avril 2014, cette fois, pour prendre part à la messe de Canonisation de ces deux papes à la Place Saint-Pierre de Rome. La messe dite à cette occasion était concélébrée par le pape François et le pape émérite Benoît XVI.

Par ailleurs, le Cameroun est classé parmi les destinations africaines prisées des visites papales. Il suffit, pour s’en convaincre, de rappeler que par deux fois, le pape Jean Paul II est venu au Cameroun, du 9 au 14 août 1985 puis du 14 au 16 septembre 1995. C’est au cours de son second séjour camerounais qu’il a proclamé «L’exhortation apostolique post-synodale Ecclésia in Africa». Du 17 au 20 mars 2009, le pape Benoît XVI réserve sa toute première visite pastorale (et son onzième séjour hors du Vatican depuis le début de son pontificat) en terre africaine au Cameroun. C’est encore sur le sol camerounais qu’a été promulgué, à l’occasion, l’«Instrumentum laboris», document de travail du deuxième synode spécial des évêques consacré à l’Afrique.

