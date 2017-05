Découverte : « Rovos Rail », le luxe au milieu des plus somptueux paysages d’Afrique

Aujourd’hui très prisés, les voyages ferroviaires permettent de profiter d’une expérience découverte, alliant un charme romantique ancien au luxe et au confort apportés par la modernité. Considéré comme l’un des trains les plus luxueux du monde, « Rovos Rail » vous fait découvrir les plus beaux paysages africains, dans un décor typique de l’époque coloniale.

Le luxe dans un style mariant l’ancien à la modernité

Voyager dans le train de luxe « Rovos Rail » permet de profiter d’un charme romantique à l’ancienne, que les voyages en avion ou en bateau ne sauront jamais égaler. Baignés dans un univers de luxe et de confort absolu, le ressenti et l’expérience acquise à la vue des paysages sont tout autres. Propriété de l’entrepreneur Rohan Vos, « Rovos Rail » se distingue par son style unique, dont chaque détail rappelle l’Angleterre. Du décor victorien caractéristique des voitures-restaurants à la carte proposant de l’agneau à la menthe aux voyageurs en passant par le teint de porcelaine du personnel féminin : le train tire son charme du style authentique anglais.

Un voyage grand confort qui ravira les plus exigeants

Très spacieux, le train propose trois catégories de suites, dont chacune dispose d’une salle de bain, d’un minibar, d’une surface pour écrire, et d’un grand lit ou de lits jumeaux. Tout en affichant un style résolument Edwardien, les suites sont équipées de tous les indispensables au confort d’aujourd’hui, d’un coffre-fort, de sèche-cheveux et d’eau chaude entres autres. Selon la classe choisie, chaque voyageur a le choix entre des suites de 7m² dites « pullman », des suites plus spacieuses avec coin salon dites « Deluxe » et des suites d’un demi-wagon dites « royales », avec une salle de bain équipée d’une baignoire et d’une douche.

Selon les envies et le climat, « Rovos Rail » propose 3 destinations de luxe : Pretoria – Le Cap, Pretoria – Les Chutes Victoria, Pretoria – Durban, pour découvrir les prairies verdoyantes, les paysages secs, la célèbre chute, et les montagnes autour des vignobles qui font le charme de l’Afrique du Sud. Découvrez rapidement d’autres idées de voyages sur CAMERPOST.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite