Découverte : « Lac Retba », le lac rose du Sénégal

Le lac rose Retba au Sénégal est une merveille de la nature. Plusieurs émissions télévisées célèbres, comme Thalassa, y ont déjà réalisé des reportages. Plus qu’une simple curiosité naturelle, le lac Retba est également au centre de plusieurs activités économiques. Explications avec CAMERPOST.

Pourquoi cette couleur rose ?

La couleur rose du lac Retba s’explique par la rencontre de deux facteurs essentiels. D’un côté, le lac dispose d’une importante salinité, on l’estime à près de 10 fois supérieure à celle des océans. D’ailleurs, la quantité de sel du lac de Retba est souvent comparée à celle de la Mer Morte en Israël. D’autre part, le lac contient une espèce d’algue que l’on appelle cyanobactérie. Cette dernière, pour résister au sel contenu dans l’eau, s’oxyde et fabrique un pigment de couleur rouge dont l’intensité varie en fonction de l’importance de l’ensoleillement. Ainsi, la couleur du lac peut varier de rose à rouge par rapport à l’augmentation de l’évaporation suite à un vent important ou à cause des rayons de soleil. La salinité très élevée du lac des baignades inédites, pour les visiteurs il est plaisant de constater comme il est facile d’y flotter, ou même d’y tenir assis. Toutefois, il est conseillé de se protéger les yeux, car l’eau salée pourrait engendrer une forte irritation.

Découvrir le Lac Retba

On connaît surtout le lac Retba comme étant l’ancien point d’arrivée du rallye Paris-Dakar. À part d’être une curiosité naturelle comme il en existe partout en Afrique, comme les gorges de Kola au Cameroun, le lac fait également vivre de nombreuses familles qui extraient le sel de ses fonds. Pour cela, les hommes, embarqués sur des barques, plongent dans l’eau, enduits de beurre de karité afin d’éviter les irritations causées par le sel. Ils extraient le sel à la main à l’aide de piques. Aux abords du lac, les femmes déchargent le sel des barques pour ensuite l’entasser et le vendre à des négociants. Le lac est également un attrait touristique majeur, de nouveaux hôtels et gîtes touristiques sont en cours de construction autour du lac pour accueillir les voyageurs.

