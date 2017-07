Décès de Monseigneur Benoit Bala : les évêques du Cameroun refusent de récupérer la dépouille

Alors qu’ils sont en plein travaux de la 11eme assemblée plénière des évêques d’Afrique Centrale, la conférence épiscopale du Cameroun présidée par Monseigneur Samuel Kléda Archevèque de Douala vient de rendre public un autre communiqué dans lequel ils refusent de récupérer la dépouille de leur collègue.

Les évêques camerounais rejettent les conclusions de la deuxième autopsie

La raison de ce refus de récupérer la dépouille de feu Monseigneur Benoit Bala réside dans le fait que les évêques n’acceptent pas les termes du communiqué rendu public le 4 juillet dernier, signé du procureur général près de la cours d’appel du Centre Jean Fils Ntamack. Dans ce communiqué il est clairement spécifié que la cause de la mort du prélat serait la noyade. Une conclusion curieuse selon les évêques du Cameroun qui estiment que : « la certitude morale des évêques repose entre autres sur le fait que le corps qu’ils ont vu et reconnu au bord de la Sanaga et à la morgue de l’hôpital Général de Yaoundé et qui était la dépouille de Mgr Jean Marie Benoit Bala portait des marques de violences ». Un constat qui laisse entendre que les évêques rejettent les conclusions de la seconde autopsie. « Les évêques maintiennent leur déclaration du 13 juillet selon laquelle Mgr Jean Marie Benoit Bala a été assassiné » insistent-ils dans ce nouveau communiqué. La question qui se pose dès lors est celle de savoir pourquoi n’a-t-on pas publié les résultats de la première autopsie pratiquée sur le corps de l’évêque de Bafia? Une autopsie qui selon les évêques a été pratiqué le 2 juin 2017 en présence d’un médecin représentant la conférence épiscopale.

Les évêques craignent-ils que le corps qui doit leur être remis ne soit pas celui de leur collègue ? Puisqu’ils affirment dans leur communiqué que : « les autorités de l’église catholique n’ont pas reçu le corps de Mgr Jean Marie Benoit Bala elles attendent que ce soit fait après identification de la dépouille ». visiblement l’enterrement qui se préparait du côté de Bafia ne se fera pas dans les tous prochains jours.

