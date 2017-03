DATA Cameroon : une plateforme pour favoriser l’accès facile aux données publiques

Data Cameroon est déjà opérationnel sur www.datacameroon.com, nous apprend l’Association pour le développement intégré et la solidarité interagissante (Adisi-Cameroun). Dans un communiqué de presse que reçoit à l’instant CAMERPOST, Adisi porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale de l’ouverture de la phase1 de sa plateforme dédiée à l’accès des citoyens à l’information et aux données publiques.

Conçue et réalisée avec le concours technique d’Equatorial Data et appuyé par le réseau de journalistes (Adisi), « notre plateforme est construite dans le but d’améliorer l’accès des citoyens à l’information et aux données publiques en l’absence d’une loi sur les libertés d’accès à l’information au Cameroun. Ladite plateforme repose sur trois leviers : Données et documents téléchargeables aux fichiers PDF, XLS etc, investigation citoyenne en vue d’accompagner les citoyens dans le contrôle de l’action publique et dans l’évaluation des politiques publiques », informe Paul-Joël Kamtchang, secrétaire exécutif. Il ajoute qu’un troisième volet est réservé au forum afin de permettre aux citoyens camerounais dont les espaces de liberté publiques et individuelles font régulièrement l’objet d’interdiction, de s’exprimer et de porter un regard sans crainte sur la marche de leur cité et de leur Nation.

Pour cette phase d’ouverture, le budget triennal de l’Etat du Cameroun-2015- 2016- 2017 est publié afin que chaque citoyen se fasse sa propre opinion et que les journalistes citoyens puissent trouver de la matière pour leur investigation. En ligne de mire de ladite phase, les budgets communaux 2017 de Yaoundé et Douala ainsi que quelques plans communaux de l’année en cours afin de permettre aux citoyens de ces parties stratégiques du pays, de mieux appréhender ce qui est prévu et fait pour eux par les élus. « L’investigation citoyenne toile de fond des missions de notre plateforme, n’est pas en reste. Quelques articles de presse montrent comment le budget 2016 a été consommé dans certaines communes du pays. Nous allons poursuivre progressivement le développement de notre plateforme avec sous peu, la diversification des formats », souligne Paul-Joël Kamtchang.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa