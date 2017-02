Cyclisme : Les camerounais reprennent du service

Deux tournois vont lancer dès le 27 février, la saison de la Fédération camerounaise de Cyclisme. Ce sont la Tropicale Amissa Bongo et le Tour du Cameroun 2017.

Des débuts assez impressionnants pour les cyclistes camerounais. Ils débutent l’année 2017 avec deux compétions internationales. Cinq (5) jours seulement séparent la Tropicale Amissa Bongo encore appelée Tour du Gabon, du Tour international du Cameroun.

La Tropicale Amissa Bongo 2017 marque la reprise de service des adeptes de la petite reine au Cameroun. Elle va se dérouler du 27 février au 5 mars. Le tournoi classé 2.1 auprès de l’Union Cycliste internationale (Uci), est cette année à sa douzième édition. Il s’agit d’une course internationale instituée au cours de l’année 2006. Quinze (15) coureurs cyclistes camerounais vont y prendre part, aux côtés de professionnels et amateurs venus d’Afrique et d’ailleurs. La caravane partira de la ville de Moanda pour la capitale Libreville. La course longue de 1000 kilomètres est divisée en sept (7) étapes. La première étape ira de Moanda à Akieni. Les six derniers trajets à parcourir par la caravane sont : Leconi-Franceville, Mounana-Koulamoutou, Fougamou-Lambarene, Lambarene-Kango, Akanda-Libreville et Owendo-Libreville. La course se déroulera sans interruption du 27 février au 5 mars. L’édition de l’année 2016 a été remportée par le français Adrien Petit.

Le Tour international cycliste du Cameroun va prendre le relais. Il se disputera du 10 au 18 mars 2017. La course sera à sa quatorzième édition. Huit trajets ont été retenus pour cette course longue de 956,7 kilomètres. Le grand Nord n’abritera aucune étape. La treizième édition de la course a été organisée du 12 au 20 mars 2016. Le maillot jaune avait été remporté par le marocain Mohamed Er Refai, au terme de 26 heures, 19 minutes et 39 secondes. Le meilleur camerounais dans le classement général, Damien Tekou, avait occupé le onzième rang avec un retard de cinq (5) minutes et deux (2) secondes. Le tour du Cameroun est classé 2.2 par l’Uci Africa tour depuis 2005.

© CAMERPOST parOlivier Ndema Epo