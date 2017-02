Coupes africaines interclubs : plus qu’un match pour Coton sport et opération rattrapage pour UMS

Les clubs camerounais, après une performance en demi-teinte à la phase aller des éliminatoires, peuvent tous obtenir leur ticket de qualification ce week-end.

Les quatre clubs camerounais engagés dans les phases éliminatoires des compétitions africaines interclubs sont à une rencontre d’une qualification. En ligue des champions, Coton sport de Garoua va avec un bon avantage au Sud-Soudan. Les cotonculteurs ont obtenu un bon résultat au stade Roumdé Adja face à Atlabara (2-0). Les hommes de Minkréo Birwé, absents de la phase finale de cette compétition depuis 2 ans, ne comptent pas faire vivre cette tristesse une nouvelle fois à ses supporters. L’enjeu est aussi important pour les supporters, les joueurs que l’entraîneur. Minkréo Birwé qui vient de poser ses valises dans ce club dispute pour la première fois une compétition de cette envergure.

La tâche s’annonce un peu moins facile pour l’Union des mouvements sportifs de Loum (UMS). Le champion du Cameroun en titre va avec un handicap d’un but. Mais l’équipe de Pierre Kwemo a de fortes chances de renverser la vapeur en jouant à domicile contre l’AC Léopard Dolisie. UMS de Loum n’aura besoin que de deux buts sans encaisser pour obtenir son billet de qualification. Ce serait alors une première pour ce club.

En coupe de la CAF, Apejes de Mfou, pour la phase retour, se déplace sur le terrain de NGB Niary Tally de Dakar. Les joueurs de Sokba Oumarou vont avec un avantage d’un seul but après sa victoire au stade omnisports de Yaoundé à l’aller (1-0). Les sénégalais, déçus de ce résultat ont promis se qualifier au retour. Une mission difficile pour l’équipe de Zang Lacatus qui jouera devant un stade certainement plein et acquis à la cause de l’équipe adverse. Mais Kofana et ses coéquipiers, contrairement à leur adversaire, à une expérience de la compétition.

Yong sport Academy de Bamenda comme UMS de Loum s’est incliné à l’aller face à Defence FC (1-0). L’équipe de la région Nord-ouest va tenter ce week-end de se qualifier en se produisant devant son public réputé être chaud bouillant. Certainement une occasion de retrouver la compétition après 2012.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga