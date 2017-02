Coupes africaines interclubs : Les camerounais pas favoris

Le vécu des clubs camerounais pourrait ne pas leur être d’un grand secours. En 2017 les équipes camerounaises présentent des lacunes de nature à perturber leur campagne africaine.

La première faiblesse des formations camerounaises qualifiées pour les Coupes africaines est leur inactivité. Leur manque de préparation est assez inquiétant. Cette lacune est de nature à amplifier les autres difficultés rencontrées par les footballeurs camerounais.

Les footballeurs camerounais appelés à disputer les compétitions continentales sont mal préparés, ou ne le sont pas du tout. Cela, des analystes sportifs le répètent à l’envie. De fait ils parlent de déroute programmée cette année. Les quatre clubs camerounais vont en compétition pratiquement en victimes. Ils n’ont disputé aucun tournoi officiel en guise de préparation, si ce n’est quelques matches épars de pré-saison. Insuffisant selon des observateurs, pour marquer positivement les esprits au niveau continental. Le début du Championnat de Ligue 1 a été reporté à trois reprises pour des raisons diverses. Dans un premier temps l’on a évoqué la Can féminine 2016 organisée par le Cameroun. Par la suite les responsables de la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc) ont fait valoir des difficultés de trésorerie. Les dernières raisons évoquées étaient la Can masculine 2017, et la nécessité de soutenir les lions indomptables que peu de personnes attendaient au départ. En conséquence, les représentants camerounais entrent en compétition deux semaines avant le lancement de la Ligue 1. Le Championnat de Ligue 1 fait pourtant office de répétition générale.

A contrario les différents adversaires des clubs camerounais ont déjà disputé plusieurs rencontres de haut-niveau. Dans la majorité des cas, si ce n’est la totalité des autres Nations africaines, le Championnat national a déjà été lancé. Le Cameroun serait l’une des exceptions. Le Championnat éthiopien par exemple, est le plus avancé des quatre qui seront opposés à la Ligue 1 camerounaise. Les clubs éthiopiens ont en effet disputé quinze rencontres de Championnat. Suffisant pour être en jambes ! Defence fc a d’ailleurs pris le dessus sur Yong Sport Academy (1-0). Le football au Sénégal est rendu à sa dixième journée. Niary Tali fc, cinquième du Championnat sénégalais, attend de pied ferme Apejes de Mfou. En République du Congo l’on attend la septième journée de la première division. Ac Leopard de Dolisie, actuel second du Championnat est un adversaire de taille. Il l’a d’ailleurs emporté (1-0) sur l’Ums de Loum à l’aller. Le Championnat du Sud-Soudan en sera à sa sixième borne. Atbara fc ne sera pas un adversaire facile à vaincre pour Cotonsport. Les clubs camerounais ne sont véritablement pas en jambes, malgré les deux victoires enregistrées lors des rencontres aller.

La saison de football 2017 ne se présente pas sous de bons auspices pour les représentants camerounais, en Coupes africaines interclubs. Tel est l’avis de plusieurs entraineurs de football. Aucun d’entre eux n’évoque le facteur chance. Malgré les courtes défaites de la manche aller, le retour s’annonce extrêmement difficile.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo