Coupes africaines inter-clubs : trois clubs camerounais au 2ème tour éliminatoire

Coton sport de Garoua, Apejes et Yosa ont respectivement obtenu leur billet pour le second tour des éliminatoires de la ligue des champions et de la coupe de la CAF ce samedi.

Belle moisson pour les représentants camerounais sur la scène africaine samedi 18 février. En attendant le résultat d’Ums de Loum ce dimanche face l’AC Léopard de Dolisie pour le compte du match retour du premier tour éliminatoire de la ligue des champions, Coton sport a brillamment obtenu son billet pour le second tour. Les hommes de Minkréo Birwé, en déplacement sur le terrain d’Atlabara après sa victoire à l’aller (2-0), n’ont pas fait de cadeau en s’imposant 5-2. Daouda Kamilou a réalisé un doublé. Les cotonculteurs l’emportent sur l’ensemble des deux rencontres 7-2.

En coupe de la CAF, Apejes de Mfou s’est qualifié pour le second tour des éliminatoires. Le club de Aimé Léon Zang a perdu contre Niary Tally de Dakar (1-2) mais obtient son ticket avec sa victoire à l’aller 1-0. Les hommes de Sokba Oumarou sont passés de justesse d’une élimination nu été le penalty manqué par les sénégalais à la fin du match. « On a mené 1-0 et à la fin c’etait vraiment compliqué. C’est victoire est historique non seulement pout le club mais aussi pour la region du centre » s’est rejouit le coach d’Apejes. Au second tour, Apejes affrontera l’ASEC Mimosas (côte d’Ivoire).

Yong sport Academy de Bamenda a eu un sursaut d’orgueil. Battu à l’aller (0-1), les hommes de Doumbe Bosso se sont imposés 2-0 à l’oçasion du match retour. Les buts portent l’estampille de Nsangué Sia (45e) et de Ntombé Ngombe (75e). « C’est la victoire de toute une équipe, c’est le fruit du travail que nous faisons depuis deux ou trois mois. Nous remercions tout le groupe et tous les supporters. Après les 30 premières minutes, on a commencé à douter parce que l’adversaire était plus en jambes que notre équipe, le but d’Alex nous a aidé et nous sommes revenus en deuxième mi-temps avec d’autres intentions qui nous ont permis d’inscrire ce but qui nous a qualifié. Je n’ai pas l’habitude de marquer, je vendange beaucoup comme cet après-midi encore. Mais j’ai enfin marqué » s’est félicité le second buteur de Yosa.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga