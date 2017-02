Coupe de la Confédération : La première de Apejes

Le club de Mfou s’est imposé le 12 février, devant Niary Telli fc du Sénégal (1-0). Le détenteur de la Coupe du Cameroun réussit ainsi sa première sortie internationale.

Le club dirigé par Léon Aimé Zang dit Lacatus, évite le scénario catastrophe. Il évite la défaite à domicile, pour sa toute première sortie officielle en Coupe d’Afrique des clubs. Appelé à disputer le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine, Apejes inscrit de justesse le but victorieux à la 82ème minute de jeu.

Léonard Acha est le héros du jour. Son but n’est pas de pure beauté, vu que le tir du camerounais rencontre la jambe d’un défenseur sénégalais. Totalement inattendu ! toutefois l’essentiel est sauf. Le très maigre public qui ne s’y attend pas exulte. En réalité la victoire est la plus importante pour les hommes de Sokba Oumarou. Créé le 1er décembre en 2006 par Léon Aimé Zang, le club accède au Championnat de Ligue 1 en 2011. Il avait passé une saison dans la Championnat départemental de la Mefou Afamba, une saison dans la Ligue régionale du Centre et deux saisons en Ligue 2. La Coupe du Cameroun que le club remporte en octobre 2016 est son tout premier sacre en dix années d’existence. Niary Teli fc du Sénégal permet à Apejes de disputer pour la première fois, une rencontre officielle de Coupe d’Afrique des clubs. Un premier essai timidement réussi, en réalité. Cependant le désormais ancien club de Franck Boya, avait déjà disputé une rencontre internationale en… amical. Ce premier adversaire des camerounais est le détenteur de la Coupe de la Guinée équatoriale. L’équipe en blanc de Mfou l’avait emporté (1-0). La troisième sortie africaine de Apejes aura lieu le weekend end prochain à Dakar. Ce sera la rencontre retour des préliminaires, avec Niary Talli du Sénégal comme adversaire.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo