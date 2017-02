Coupe de la Caf : Cinq matches sans victoire pour Ums

Le club de la ville de Loum participe pour la seconde fois à une compétition africaine de club. Les résultats obtenus au niveau continental sont étonnants de médiocrité.

Les prestations de l’Union des Mouvements sportifs de Loum (Ums), sont aux antipodes de ses performances habituelles en Ligue 1 camerounaise. Le club créé par Pierre Kwemo a disputé une vingtaine de rencontres sans la moindre défaite, au cours du Championnat 2016. En Coupe d’Afrique des clubs, l’équipe indomptable de Loum bat littéralement de l’aile.

L’Ums de Loum remporte la Coupe du Cameroun en 2015, et obtient son ticket pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Une première pour le club du Département du Moungo (Région du Littoral,Ndlr). Ums va disputer quatre rencontres pour sa toute première campagne africaine. Les deux premières avec Deportivo Mongomo (0-0, 0-0 et 2-4 après tirs au but). Les académiciens de Loum, éliminés au tour préliminaire seront repêchés par la Caf, suite à la disqualification de leurs adversaires. En seizièmes de finale ils vont réaliser un score de parité (1-1) à l’aller avec Fus de Rabat, avant de tomber au Maroc lors du match retour (1-2). La cinquième et dernière sortie africaine des camerounais les a opposés le 12 février 2017, à l’Ac Léopard de Dolisie (0-1). Au final l’Union des Mouvements sportifs de Loum enregistre un match nul et quatre défaites en cinq sorties. Très loin des prestations enregistrées en Ligue 1. Au niveau local l’Ums est pratiquement un épouvantail.

L’équipe entrainée par Bonaventure Djonkep est l’ombre d’elle-même au niveau africain. Sa prochaine sortie africaine est attendue dans une dizaine de jours au Cameroun. Même si elle va évoluer à domicile, l’Ums n’est pas rassurante. Elle souffre du même syndrome que les trois autres représentants camerounais en Coupes d’Afrique des clubs 2017. Il s’agit du manque de préparation et de compétition. Le Championnat de Ligue 1 qui sert de répétition générale n’a pas encore débuté. Un sursaut d’orgueil pourrait peut-être amener le champion du Cameroun 2016 à prendre le dessus sur son adversaire du tour préliminaire. Ce sera la sixième sortie africaine du club camerounais

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo