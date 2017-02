Coupe de la Caf 2017 : Les clubs camerounais mi-figue mi-raisin

Les représentants camerounais aux compétitions africaines interclubs, n’ont pas vraiment donné satisfaction. Ils sont tous entrés en lice le 12 février.

Le Cameroun présente quatre clubs aux tournois organisés en 2017, par la Confédération africaine de football (Caf). Les champions du football camerounais n’ont pas été étincelants, devant des clubs parfois inconnus du grand public, et sans relief.

Les équipes prises en charge par la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc), n’ont pu remporter que deux victoires sur les quatre possibles. Le vice-champion du Cameroun et par ailleurs le plus habitué de la haute compétition au pays, Cotonsport de Garoua, obtient le meilleur résultat. La formation désormais conduite par Minkréo Birwe l’emporte (2-0) sur Atbara fc du Sud Soudan à Garoua. Les buts du club camerounais sont des œuvres des Joseph Kombous et Georges Belamo. La rencontre s’inscrivait dans le cadre de la phase aller des préliminaires. En Coupe de la Confédération Apejes de Mfou, détenteur de la Coupe du Cameroun, prend le dessus sur Niary Tali du Sénégal (1-0). Le but du jeune club est inscrit à la quatre-vingt-deuxième minute par Léonard Acha. L’opposition a eu lieu au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Les deux autres représentants camerounais tombent à l’extérieur. En Ligue des Champions l’Union des Mouvements sportifs de Loum (Ums), championne du Cameroun, s’est inclinée à Dolisie devant l’Ac Léopard de la République du Congo (0-1). C’est sur le même score que Yong sport Academy (Yosa) de Bamenda s’incline en Coupe de la Caf devant Defence fc d’Ethiopie.

Les rencontres retour de ce tour préliminaire vont se dérouler le weekend prochain. Apejes de Mfou et Cotonsport de Garoua évolueront hors de leurs bases, loin du Cameroun. Yong sport Academy de Bamenda et L’Union des Mouvements sportifs de Loum, vont pour leur part donner l’hospitalité à leurs adversaires. Ces deux derniers clubs essayeront à domicile de combler le retard accusé lors du match aller à l’extérieur. Une équation pas vraiment difficile à résoudre. Ils se sont en effet inclinés sur une courte tête (1-0) à l’aller.

Camerpost par Olivier Ndema Epo