Coupe des confédérations : Le Chili bat le Cameroun pour son premier match

Le double tenant du titre de la Copa America a longtemps cru qu’il allait devoir se contenter d’un match nul pour le premier match de son histoire en Coupe des Confédérations face au Cameroun. Le poteau (2e) puis l’arbitrage vidéo, pour un hors-jeu très difficile à juger définitivement (45e+3), avaient en effet frustré le Chili, quand ce n’était pas le gardien camerounais Fabrice Ondoa, auteur de plusieurs bons arrêts (4e, 27e).

La joie n’en a été que plus vive quand les deux stars de la Roja ont combiné pour ouvrir le score. Alexis Sanchez, entré en cours de deuxième période et auteur d’un joli numéro sur le côté, a centré pour Arturo Vidal qui s’est envolé pour envoyer une tête puissante dans les filets (81e). Après ce but, le Cameroun, qui avait pourtant eu de bonnes séquences en deuxième période, s’est complètement découvert pour tenter d’égaliser et c’est logiquement que le Chili a doublé son écart grâce à un but d’Eduardo Vargas (90e+4), validé une nouvelle fois par l’assistance vidéo.

Après le match nul entre le Portugal et le Mexique (2-2), c’est le deuxième match de la journée où la nouvelle technologie, testée pour la première fois en Coupe des Confédérations, est utilisée à deux reprises.

Source : L’Equipe.fr