Côte-d’Ivoire – Mutineries : le parti de Blé Goudé invite Ouattara à créer « les conditions d’une véritable armée »

Le Conseil Politique du Congrès panafricain pour la Justice et l’Egalité des Peuples (COJEP, parti de Charles Blé Goudé), a invité, samedi à l’issue de sa session ordinaire, le chef de l’Etat Alassane Ouattara, à créer ‘’les conditions d’une véritable armée nationale basée sur l’équité et le mérite’’, indique le communiqué final transmis, dimanche, à APA.

Cette session élargie aux bureaux nationaux des structures spécialisées et d’activités et aux responsables des coordinations, présidée par Hyacinthe Nogbou, 1er Secrétaire, chef du parti, a analysé la situation socio-politique du pays, les activités du parti…

Concernant la situation au sein de l’armée, le Conseil Politique (CP) a fait le constat que depuis ‘’l’installation au pouvoir de M. Alassane Ouattara en 2011, les armes sont devenues le seul moyen d’expression audible en Côte d’Ivoire’’, déplore le communiqué.

‘’Le CP note que fasse aux sauts d’humeur des militaires, alors que des discutions sont entamées avec certains pour faire droit à leurs revendications, d’autres sont brimés’’, souligne le texte.

Par ces agissements, poursuit le communiqué, ‘’le régime de M. Alassane Ouattara, consacre la division de l’armée de Côte d’Ivoire, mais aussi les armes comme moyen d’expression par excellence’’, relevant que ‘’les récentes nominations dans l’armée sont loin de rassurer l’ensemble des Ivoiriens sur le caractère national et républicain de l’armée ivoirienne’’.

Le parti de Blé Goudé demande aux autorités actuelles de tout mettre en œuvre pour maintenir ‘’la paix sociale et la quiétude’’ de la population qui sort d’un ‘’traumatisme’’.

‘’Le CP fait remarquer que le paiement des primes aux militaires s’apparente à une incitation aux meurtres et demande au régime Ouattara de créer les conditions pour la mise en place d’une véritable armée nationale basée sur l’équité et le mérite’’, indique le document.

Abordant le point relatif aux activités du parti, le Conseil Politique a donné son ‘’quitus pour la mise en œuvre d’un plan d’urgence, qui devra conduire à terme à la mise en place des structures du parti à travers toute la Côte d’Ivoire’’ et a adopté ‘’le principe de l’organisation d’un colloque sur le thème : Cultiver la tolérance dans le cœur et l’esprit des Ivoiriens’’.

Sur la reprise du procès conjoint de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ‘’le Conseil Politique demande à la Cour Pénale Internationale (CPI) de mettre fin à ce simulacre de procès, et mettre en liberté le Président Laurent Gbagbo et le Ministre Charles Blé Goudé, deux leaders, représentant deux générations, dont le seul tort est de militer pour le respect des Institutions de la République, la Souveraineté de la Côte d’ivoire et de s’être opposé à la prise du pouvoir d’Etat par les armes’’, souligne encore le communiqué.

Par ailleurs, concernant la réconciliation nationale, le parti de Blé Goudé constate que ‘’le processus de réconciliation nationale est au point mort avec un dialogue politique non inclusif et inopérant’’, dénombrant ‘’plus de 400 Ivoiriens qui croupissent encore dans les geôles du pouvoir, dans des conditions inhumaines et dégradantes de détention, le Président Laurent Gbagbo et le Ministre Charles Blé Goudé, acteurs incontournables dans le processus de Réconciliation, sont pris en otage par la CPI et des milliers d’autres ivoiriens sont toujours contraints à l’exil’’, dénonce le Conseil politique du COJEP.

© CAMERPOST avec © APA