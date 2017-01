Corruption : le Cameroun classé 145ème selon Trasparency international

L’organisation non gouvernementale allemande a publié son rapport mercredi 25 janvier. Le Cameroun passe de la 130ème à la 145ème place.

Le Cameroun s’enfonce encore un peu plus dans le classement de l’indice de perception de la corruption. Selon le rapport de l’organisation non gouvernementale (ONG) Transparency internationale, publié le 25 janvier, le Cameroun, 130ème en 2015, est désormais classé 145ème pour l’année 2016 sur 176 pays. Soit 15 places de perdues.

Si la chute est assez importante dans le classement, ce n’est pas le cas sur la notification. L’Etat camerounais a perdu un point. Pour l’année 2016, le Cameroun a obtenu 26 sur 100 points au lieu de 27 en 2015. Cette évaluation est faite à partir des données des institutions indépendantes spécialisées dans l’analyse de la gouvernance et du climat des affaires. D’après transparency 69℅ des pays figurant dans cette indice de perception de corruption ont une note inférieure à 50. Et ce, sur une échelle de 0 à 100.

Transparency fait savoir qu’au Cameroun, le fait d’apporter des corrections techniques aux lois luttant spécifiquement contre la corruption est insuffisant. Par contre des profondes réformes systémiques s’imposent.

Ce rapport de l’ONG allemande intervient juste après celui de la commission nationale anti-corruption. En effet, le dernier rapport de la Conac faisait état de 20 milliards de francs détournés dans 4 projets. On y dévoilait également les techniques utilisées par les présumés détourneurs : pratiques du double emploi, dépenses inopportunes sans rapport avec l’objet du fonds ou projet, paiement des primes irrégulières, paiement non justifié des frais de missions ou encore marchés publics non réalisés et taxe sur la valeur ajouté payées sur les fonds du projet.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga