Coopération Yaoundé – Londres : la phase d’intensification

Brian OLLEY, Haut-commissaire de Grande Bretagne au Cameroun, a été reçu en audience ce mardi 07 mars 2017 au Palais de l’Unité par le Président Paul BIYA. Les questions de coopération économique et culturelle ont figuré au menu des échanges.

Le Président de la République et son hôte ont d’abord échangé sur la situation économique régionale ; les économies des 06 pays membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale(CEMAC) ont été passées en revue.

Au plan national, les investissements britanniques annoncés pour booster le développement du Cameroun ont ensuite été parcourus. Ils portent pour l’essentiel sur quatre secteurs d’activité : le projet de construction de plus de 5300 logements sociaux à Douala, Yaoundé et Kribi, l‘extension des activités d’ENEO dans le domaine de l’énergie, la construction des adductions d’eau dans 13 villes camerounaises, et la mise en place d’un système de visa électronique au Cameroun par une entreprise britannique. Pour le chef de mission diplomatique britannique, le rythme d’implémentation de ces différents projets est satisfaisant. Les conventions de financement d’un montant global de près de 150 milliards de francs Cfa seront signées dans les prochains jours.

D’autres sujets d’intérêt commun ont aussi été abordés au cours de cet entretien, les préparatifs du Sommet du Commonwealth de 2018 au Royaume-Uni, au cours duquel les pays membres dont le Cameroun et la Grande Bretagne, vont célébrer le renforcement des objectifs de l’institution.

Enfin, s’agissant de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, et la tension sociale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le gouvernement britannique a promis son appui à notre pays.

Source : © PRC