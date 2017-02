Coopération : Vers la mise en place d’une bourse de café Cameroun-Russie

PARTAGES

Le Cameroun et la Russie envisagent de mettre sur pied une bourse de café dans l’optique de promouvoir ce produit de rente a indiqué jeudi le ministère du Commerce (MINCOMMERCE) qui assure la coordination dudit projet.

D’après des sources officielles, les opérateurs économiques camerounais et russes sous la houlette de la Chambre de commerce de Moscou nourrissent l’ambition de mettre en place une bourse du café.

Le projet, que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana liste parmi les activités à soutenir par ce département ministériel cette année a été retenu lors des Journées économiques camerounaises à Moscou en octobre 2016.

Sur la base des statistiques de l’Office national du cacao et du café (ONCC) la Russie est, avec l’Allemagne et la Belgique, les trois plus grandes destinations des cafés de type arabica et robusta avec 81,36 pour cent des volumes exportés en 2015.

Le Cameroun dont la production caféière tourne autour de 45 000 tonnes s’attend à une hausse de la production cette année avec l’entrée en production des nouveaux vergers et de l’amélioration des techniques culturales.

© CAMERPOST avec © APA