Coopération : Renforcement du partenariat économique entre le Cameroun et le Vietnam

Le Cameroun et le Vietnam ont décidé de renforcer leur partenariat économique et commercial au terme d’une visite de trois jours au Cameroun du vice-ministre des Affaires étrangères vietnamien, Vu Hông Nam a appris mardi APA de sources concordantes.

Dépêché au Cameroun entre en tant « qu’employé spécial du président Trân Dai Quang », dans le cadre du 45è anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, notamment le renforcement des liens économiques dans les secteurs du commerce et de l’investissement.

C’est dans cette perspective que Vu Hông Nam a remis une lettre du président Trân Dai Quang au président camerounais, Paul Biya, pour l’inviter à se rendre au Vietnam dans le cadre d’une visite officielle.

L’émissaire vietnamien a « remercié le gouvernement et le peuple du Cameroun pour leur soutien au Vietnam dans sa lutte pour la libération nationale puis sa reconstruction ».

En outre, le gouvernement camerounais a « pris note de la demande du Vietnam de soutenir sa candidature aux postes de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour 2020-2021 et de directeur général de l’UNESCO (Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture) pour le mandat 2017-2021.

Le Vietnam et le Cameroun ont convenu d’augmenter les échanges de délégations commerciales et l’organisation d’activités pour célébrer le 45e anniversaire de l’établissement relations diplomatiques bilatérales en 2017.

En dehors de la société de téléphonie NEXTTEL, filiale du groupe vietnamien Viettel, troisième opérateur de la téléphonie mobile au Cameroun, la présence de ce pays d’Asie est surtout connue à travers son riz qui constitue l’une des plus grosses importations du pays.

© CAMERPOST avec APA