Coopération internationale : Le Cameroun et l’ Italie en tête à tête

Les États camerounais et italien vont s’engager dans un nouveau partenariat. Il sera encadré par le Salon Promote en février 2017, lors des journées économiques italiennes.

Les Journées économiques italiennes sont un cadre d’échanges et de partages entre le Cameroun et l’Italie. Elles ont pour champ d’action la sixième édition du Salon Promote, qui se tiendra du 11 au 19 février au Palais des Congrès de Yaoundé. Les Journées italiennes veulent donner une dimension nouvelle aux relations camerouno-italiennes.

Le concept Casa Italia représente la contribution de la partie italienne, dans ce nouveau tour qui est donné à la relation entre le Cameroun et l’Italie. Sur le site de Promote 2017, la présence de Casa Italia sera manifeste par un espace physique de 1200 mètres. Environ 150 entreprises italiennes y seront présentes. Mais en réalité Casa Italia est bien plus que cela. Il s’agit de tout un programme de travail, et d’un chronogramme d’activités. Sa principale articulation est la Journée de la Maison d’Italie à Promote, le 14 février. Elle est aussi appelée Casa Italia Day. Elle va consister en une conférence de presse à laquelle sera présent Mario Giro, Ministre Délégué italien à la Coopération internationale. La partie camerounaise y sera représentée par les Ministres Louis Paul Motaze de l’Economie et de la Planification, et Luc Magloire Mbarga Atangana du Commerce. Ce sera le 14 février.

La Journée de la Maison d’Italie ou Casa Italia Day est une rencontre qui s’inscrit, dans le cadre du suivi des engagements mutuels pris en mars 2016 entre les deux Etats. C’était à l’occasion de la visite au Cameroun de Sergio Matarella, Président de la République d’Italie. Il s’agit d’une véritable opportunité d’échanges entre les investisseurs et les opérateurs économiques camerounais. Les secteurs concernés sont : l’industrie agro-alimentaire, les énergies renouvelables, le transport, la mécanique industrielle, la décoration d’intérieure, les métiers du bois, les métiers du fer, les travaux publics, entre autres.

Le renforcement de la coopération universitaire est compté parmi les grandes avenues de cette coopération bilatérale. L’Italie est en effet l’une des destinations préférées des étudiants camerounais, sur le continent européen. L’on dénombre en effet 35 000 étudiants originaires du Cameroun, dans les Universités d’Italie.

Le concept Casa Italia en général est parrainé par le camerounais Albert Roger Milla, ambassadeur itinérant. Le programme des Journées italiennes a été présenté le 9 février par Isopi Samuela, ambassadrice d’Italie au Cameroun. C’était au cours d’une conférence de presse organisée dans les locaux de l’ambassade d’Italie.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo