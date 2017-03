Coopération : Des hommes d’affaires camerounais et turcs pour l’émergence des deux pays

C’est ce que l’on retient de la rencontre qui vient de s’achever à Ankara (Turquie). C’est pour attirer des investisseurs afin d’accroître la production de la filière cacao, puis transformer et trouver des débouchées pour commercialiser le produit brut du cacao, qu’une délégation de hauts cadres syndicaux étaient en Turquie du 27 février au 5 mars 2017. Il s’est agi des membres de la Fédération nationale des syndicats des travailleurs des collectivités territoriales décentralisées du Cameroun (Fentedcam). Ils ont échangé avec des membres d’une organisation basée à Ankara, à savoir : « Oz Orman-Is Sendikasi Trade Union ».

Du président de la Fentedcam, Philippe Njifon, CAMERPOST retient que « nous étions à Ankara avec des hauts cadres syndicaux. Il était question de prendre part à un symposium international sur la démocratie et la coopération internationale. Une invitation qui a participé à notre crédibilité tant nationale qu’internationale et cela traduit la volonté de notre coopération décentralisée à rechercher des opportunités pour notre pays ». Le compatriote ajoute : « par rapport aux différentes filières qui sont évoquées, disons que le Fentedcam bénéficie des transferts de compétences dans différents secteurs à l’instar de l’agriculture, l’éducation, la santé, etc. Tout ce qui touche la filière agricole intéresse la Fentedcam. Nous voulons un partenariat de préfinancement pour pouvoir évacuer la filière du café à bon prix. La recherche donc des partenaires directs qui auront besoin de café, de maïs, de palmerais est notre but. »

La Fentedcam veut renforcer la sécurité alimentaire du peuple camerounais et assurer le développement socio-économique durable. Ladite fédération est une organisation professionnelle des travailleurs des Collectivités territoriales décentralisées du Cameroun qui est née le 20 août 1998 à Yaoundé lors d’un congrès constitutif regroupant un plus grand nombre des travailleurs et responsables syndicaux des communes des neuf Provinces, sur dix que compte le Cameroun. La Fentedcam est enregistrée par le Greffier des Syndicats le 20 mars 2003 sous le numéro USLC/FED/2. De par son existence légale, elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est libre, démocratique, apolitique et indépendante vis-à-vis de toutes les Institutions Etatiques ou non.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa