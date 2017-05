Congo-Brazzaville : « Pagne de campagne, une histoire africaine » enfin en Afrique

Il s’agit d’une exposition que s’est déjà affichée dans plusieurs pays du monde. Enfin, « Pagne de campagne, une histoire africaine » va s’installer dans un pays d’Afrique, à savoir au Congo-Brazzaville. Quelques lignes pour découvrir ce textile assimilé à la culture africaine avec CAMERPOST.

Une exposition internationale

Berlin, Paris, Amsterdam, entre autres, ont déjà pu apprécier cette exposition. Si le thème porte sur un des attributs les plus célèbres de la culture africaine, le pagne de campagne, c’est la première fois qu’elle sera visible dans un pays africain, à savoir le Congo-Brazzaville. Toutefois, les objectifs de l’exposition restent les mêmes. Il s’agit de faire découvrir cet art spécifiquement africain à travers son histoire. Un des objectifs de la manifestation consiste également à monter au public les richesses de la culture et de l’histoire africaine. Cet événement va ainsi permettre à la ville de Brazzaville de devenir, durant quelques jours, une capitale culturelle. L’exposition « Pagne de campagne, une histoire africaine » sera l’occasion d’admirer une incroyable collection de 500 pagnes à travers les clichés du photographe de presse Bernard Collet qui a débuté ce travail dans les années 70. Au programme également, des ventes privées de la marque de pagnes Nandjika. Après Brazzaville, on ne sait pas si l’exposition continuera son périple africain, pourquoi pas au Cameroun ?

Qu’est-ce que le pagne de campagne ?

À ses débuts, le pagne de campagne n’était pas un textile africain. En effet, les premiers modèles ont été fabriqués aux Pays-Bas pour reproduire les textiles aux motifs batik de l’Indonésie. Cette période coïncidait avec l’entame des conquêtes coloniales néerlandaises en Afrique. Les soldats ghanéens embauchés par les néerlandais pour combattre les britanniques ont apporté dans leurs bagages ces tissus imprimés sur le modèle des batiks d’Indonésie. Les soldats africains ont donc contribué largement à la diffusion de cette nouvelle « mode ». Les Néerlandais se sont ensuite mis à fabriquer les pagnes africains dans un but lucratif. Le pagne africain est aujourd’hui devenu LE symbole de la culture africaine et prend place sur le continent européen.

