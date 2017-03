Congo Brazza – « Tam-Tam d’or » : l’évènement culturel très attendu par les artistes

Il s’agit là d’une cérémonie organisée dans le but de valoriser les artistes musiciens et les événements culturels qui se démarquent chaque année au pays de Denis Sassou Nguesso. Bien que les Congolais soient curieux de connaître à quand la date de la prochaine édition, notons que la cérémonie est une idée d’un présentateur et chroniqueur télé, Médard Milandou Nsonga. Organisé depuis 2005, Tam-Tam d’or, donne l’occasion à l’initiateur de récompenser les talents. Pour les fans, c’est la cérémonie de récompenses la plus attendue dans ce pays de l’Afrique centrale. Il est considéré par les acteurs de l’industrie musicale comme les grammy awards made in Congo Brazzaville.

Interrogé par CAMERPOST, la plateforme Jumia Travel estime que l’événement « digne des plus belles soirées de remise de trophées ambitionne de devenir le plus prestigieux du continent. Ces trophées de la musique congolaise récompensent chaque année, les meilleurs œuvres musicales, les artistes musiciens, les meilleures manifestations culturelles et musicales ». Une manifestation placée sous le parrainage de madame Antoinette Sassou Nguesso, première dame et militante de la cause artistique.

Plusieurs catégories sont généralement à l’honneur de ce rendez-vous culturel et musical. Musique gospel pour consacrer le meilleur clip d’expression religieuse, best groupe de musique de l’année, le meilleur orchestre qui consacre le groupe de musique qui aura été le plus prolifique, la meilleure chanson métissée ou encore le meilleur spectacle et la meilleure chanson étrangère. Les Tam-Tam d’or est un événement qui célèbre le travail des acteurs de l’industrie musicale congolaise; pas uniquement ceux résidents au pays mais également de la diaspora. Plusieurs prix sont à ce titre décernés à ces acteurs au-delà des frontières: le meilleur album et la meilleure chanson de la diaspora.

De l’avis d’Alexandre Devoucoux du Buysson de Jumia Travel, « il est nécessaire d’accompagner ce genre de manifestation qui participe au développement de l’écosystème culturel africain. C’est un évènement comme les Canal 2’or au Cameroun, qui participe à faire évoluer ce domaine d’activité ».

© CAMERPOST par Linda Mbiapa