Compétitions africaines : fortunes diverses pour les clubs camerounais

Les quatre clubs camerounais engagés en coupe de la CAF et en ligue des champions affichent un bilan mitigé pour la manche aller du tour préliminaire.

Quatre clubs camerounais étaient sur la scène africaine ce dimanche. Le bilan fait état de deux victoires et autant de défaites. En ligue des champions, Coton sport de Garoua a pris une bonne option au stade Roumde Adja. Le vice-champion en titre s’est imposé sur son terrain face à Atlabara (Sud-Soudan) 2-0. Des buts inscrits par Jean Joseph Koumbos (11e) et Georges Belamo (81e). « Notre objectif était de ne pas encaisser de but et nous l’avons atteint. Nous avons inscrit 2 buts mais nous aurions pu en marquer plus. Cela montre que les automatismes ne sont pas encore là. On espère qu’avec cet avantage on pourra se qualifier. » s’est réjoui Minkréo Birwé, entraîneur des cotonculteurs, qui disputait sa première rencontre africaine.

La saveur n’était pas la même pour l’Union des mouvements sportifs de Loum (UMS). Le champion en titre, en déplacement au Congo, s’est incliné sur un score étriqué (1-0) face à l’AC Léopards de Dolisie. Le club de Pierre Kwemo aura une bonne occasion de se rattraper à domicile au match retour.

Apejes à l’arrachée

En coupe de la CAF, Yong sport Academy de Bamenda (YOSA) a réalisé une entame difficile. Le 3e du championnat national a perdu sur la pelouse de Défence (0-1). Le résultat que le vainqueur de la coupe du Cameroun en 2012 peut renverser au retour avec le soutien de son public.

Au stade omnisports de Yaoundé, Apejes de Mfou recevait NGB-Niary Tally de Dakar. Les hommes de Sokba Oumarou se sont imposés à l’arrachée (1-0, 85e) grâce une frappe dans la surface de surface de réparation de Acha Acha Leonard. « Je suis entièrement satisfait. On a joué contre une équipe qui avait 11 matchs dans les jambes contrairement à nous (aucun match, Ndlr). Même si je suis un peu déçu sur le jeu de mon équipe, on a gagné sans encaisser. C’était çà l’objectif. » s’est félicité le coach Sokba. Les sénégalais ont mis cette défaite sous le coup de l’inexpérience. » c’est la première fois qu’on découvre la compétition. On a manqué d’expérience vers la fin. On va tout donner chez nous pour gagner ce match. C’est un but d’écart, ce n’est pas fameux. On va tout faire pour marquer 2 buts » a rassuré le capitaine Papa Fara Gaye de Niary Tally.

Les matchs retour se disputeront dans une semaine.

