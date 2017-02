Compétitions africaines : les clubs camerounais en lice ce week-end

Ums de Loum, Coton sport et Apejes et Yosa vont débuter les éliminatoires de la ligue des champions et de la coupe de la CAF à partir de samedi.

Quatre clubs camerounais seront sur la place africaine ce week-end. Deux clubs seront engagés aux éliminatoires de la ligue des champions. UMS de Loum, champion du Cameroun, novice de la compétition, se déplace sur le terrain de l’AC Léopard de Dolisie (Congo). Un gros morceau à croquer pour le club de la région du Littoral.

« Un défi personnel de traverser ce premier tour »

Le club le plus titré du Cameroun déçoit depuis plusieurs années sur le plan continental. L’année dernière, Coton sport a été éliminé au tour préliminaire par la stade Malien (2-1). Cette saison le club veut faire meilleure impression. Avec une équipe rajeunie à plus de 40%, le vice-champion en titre affrontera Altabara FC ce dimanche devant son public. Et pour le nouvel entraîneur, Minkréo Birwé, face à la presse jeudi dans les locaux du club, ses joueurs « sont conscients que depuis deux ans, ils n’arrivent pas à franchir ce cap-là. Pour eux c’est d’abord un challenge, un défi personnel de traverser ce premier tour. Les nouveaux aussi sont motivés, d’autant plus que c’est une vitrine de vendre leur talent. »

Les deux autres équipes camerounaises disputeront le tour préliminaire de la coupe de la CAF. Yong sport Academy de Bamenda se déplace sur la pelouse de Defence FC. Tandis qu’Apejes de Mfou recevra au stade omnisports de Yaoundé ce samedi le club sénégalais NGB-Niary Tally de Dakar. » l’administration a mis tous les moyens pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Les joueurs sont bien traités. Donc tout se passe bien » a rassuré Sokba Oumarou, entraîneur d’Apejes. Le club vainqueur de la coupe du Cameroun composera sans plusieurs cadres qui sont allés voir ailleurs (Franc Boya, Oum ou encore junior Atemengue). Le président de la ligue régionale du centre, St Fabien Mvogo, appelle tous les yaoundéens à venir supporter l’équipe de Zang Lacatus.

La tâche s’annonce très difficile pour les représentants camerounais qui vont sans aucun match dans les jambes. La ligue de football professionnelle a renvoyé le démarrage de la saison à 4 reprises. La nouvelle date est prévue le 26 février.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga