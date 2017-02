Commission bassin du lac Tchad : la 62e session du conseil des ministres s’ouvre jeudi à N’Djamena

La 62e session ordinaire du conseil des ministres de pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) s’ouvre jeudi à N’Djaména, siège de l’organisation, en présence des délégations venues du Cameroun, du Niger, Nigéria, de la République centrafricaine (RCA), de la Libye et du Tchad, a-t-on appris à l’ouverture ce mercredi de la réunion des experts.

En ouvrant la réunion des experts appelés à éplucher les questions à soumettre au conseil des ministres, le ministre tchadien de l’Eau et de l’Assainissement, Sidick Abdelkerim Haggar, a révélé que ses homologues se pencheront notamment sur les défis de la sécheresse récurrente, l’impact des changements climatiques, l’insécurité due à la secte nigériane Boko Haram et la pauvreté qui rend précaire la vie des populations riveraines.

La session des ministres, en plus des difficultés que rencontre l’espace commun, débattra du budget de la CBLT. A ce sujet, informe le ministre tchadien de l’Eau et de l’Assainissement, le secrétaire exécutif de la CBLT doit soumettre pour examen des dossiers tels que le rapport de la 61e session ordinaire du conseil des ministres, le rapport annuel d’activité de la CBLT et le rapport du contrôleur financier, sans oublier le programme d’activité et le budget 2017.

Ainsi, Sidick Abdelkerim Haggar a demandé les experts de faire, à l’issue de leurs travaux, des propositions concrètes afin que les ministres prennent des décisions efficaces et en adéquation avec les attentes des populations.

Depuis 1964, la Commission du Bassin du Lac Tchad est chargée de la gestion durable et équitable du Lac Tchad et des autres ressources en eaux partagées du bassin éponyme, la préservation des écosystèmes du Bassin Conventionnel du Lac Tchad, la promotion de l’intégration et la préservation de la paix et de la sécurité transfrontalières dans le Bassin du Lac Tchad.

