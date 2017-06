Commerce : Le Gabon importe annuellement un million de bananes du Cameroun

Le Gabon importe chaque année plus d’un million de bananes et de plantains produits au Centre africain de recherche sur bananiers et plantains (CARBAP) situé à Njombé, à une centaine de kilomètres de Douala, la métropole économique du pays, a-t-on appris auprès de cette structure régionale.

Les bananes et les plantains issus de ce centre de recherche, qui regroupe 14 pays en Afrique centrale et de l’Ouest, sont d’après le ministère camerounais de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI) « les meilleurs au monde ».

Comme le Gabon, d’autres pays ont multiplié les commandes ces derniers temps, alors que cette structure vient de bénéficier d’un financement d’environ 500 millions de francs CFA pour améliorer sa productivité.

Selon des sources internes, ce centre revendique le développement d’environ 1500 variétés de banane et plantain dans ses laboratoires d’où sa « côte » grandissante auprès des consommateurs.

Des récentes recherches opérées dans ce centre ont permis d’accroître de manière perceptible les rendements des plantations de bananiers plantains en Afrique, en mettant au point des plants capables de produire 35 tonnes à l’hectare contre 7 tonnes pour les variétés traditionnelles.

© CAMERPOST avec APA